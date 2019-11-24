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MLB／打不打「六搶一」？ 陳偉殷：先看未來球隊

2019-11-24 07:14聯合報 記者蘇志畬／桃園機場即時報導

中華隊在世界12強賽爭搶門票失利，要進軍明年東京奧運，只剩下4月1日開打的「六搶一」資格賽，旅美投手陳偉殷被外界視為可能增加的戰力，陳偉殷表示，要先看有沒有找到球隊，如果可以的話，「還是會考慮。」

陳偉殷日前被馬林魚隊放入指定轉讓名單，度過10天期限後即可成為自由球員，大聯盟目前僅限制40人名單球員參加奧運資格賽，若到時陳偉殷仍未有球隊青睞，身分上符合參賽資格。

陳偉殷今天搭機返台，被問到六搶一是否有機會繼2008年北京奧運後再披上中華隊戰袍？陳偉殷說：「很難講，現在要先看有沒有找到球隊，有的話還是要以球隊的想法為主。」

陳偉殷征戰過不少國際賽，2002年就以17歲之齡入選洲際盃成棒隊，2003年世界盃、2004年雅典奧運以及2008年北京奧運都曾出賽，但2009年、2016年經典賽因傷勢及球季表現不佳辭退，2015年12強則因位於40人名單無法參賽。

陳偉殷表示：「為國家效力一直以來都是自己的願望，不過12強、六搶一都卡在身分問題，自己沒辦法做抉擇，以往WBC（經典賽）也很想去，但卡在球團或是自己身體狀況的調整。」

六搶一資格賽主要卡在大聯盟開季，如果有機會，陳偉殷也會考慮參加，但對於能否調整到先發為中華隊貢獻仍有疑慮，「因為一整年在中繼，馬上打六搶一能不能符合先發這個角色，我自己也不能百分百確定。」

陳偉殷遭馬林魚球團指定轉讓，陳偉殷表示，將來還是會以美國職棒為主。路透
陳偉殷遭馬林魚球團指定轉讓，陳偉殷表示，將來還是會以美國職棒為主。路透
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陳偉殷中華隊大聯盟

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