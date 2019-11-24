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MLB／陳偉殷返台談未來 美職為主、先發中繼皆可

2019-11-24 06:46聯合報 記者蘇志畬／桃園機場即時報導

旅美棒球投手陳偉殷（中）24日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場。針對被老東家...
旅美棒球投手陳偉殷（中）24日清晨搭乘中華航空公司班機返抵桃園機場。針對被老東家列入指定轉讓球員，陳偉殷強調會盡力做好自己該做的事，未來仍舊以留在美國發展為主。記者陳嘉寧／攝影
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旅美投手陳偉殷回來了，今年因被馬林魚隊放入指定轉讓名單，身分較為不同，對於未來計畫，陳偉殷表示，還是會以美國職棒為主，無論先發或中繼的角色都可以接受。

看到桃園機場上百位球迷現場為他加油，陳偉殷露出笑容，高苑工商學弟也搭夜車北上應援，齊聲喊著，「學長，我們永遠支持你。」讓殷仔感受到家鄉的溫暖。

一開始得知被球團放入指定轉讓，陳偉殷心情有些低落，但跟朋友、家人以及老婆聊過後，現在已看開一些，加上跟經紀公司討論後，在這個時間點其實對自己較好，如果等到春訓或球季中才收到消息，反而更困難，陳偉殷表示：「就盡量往前看，調整自己的心態。」

陳偉殷也跟經紀人波拉斯（Scott Boras）表達，新球隊無論是中繼還是先發的角色，都可以接受，只要提前有心理準備就好，今年年初因不確定定位，導致情緒上不容易控管，「季中一直想，表現好一點，有機會回先發，反而給自己壓力，明年會是不一樣的感覺。」

馬林魚宣布消息後，陳偉殷也接到前中日龍隊友森野將彥、大島洋平的簡訊，問他「要準備回來了嗎？」不過陳偉殷表示，目前還是會以美職為主，「自己身體上還可以，今年狀況比較特殊，會再給自己一點時間，在美國試試看。」

至於過去一同扛起中日龍隊「左右王牌」招牌的吉見一起反而還沒聯絡上，陳偉殷表示，過去一直保持聯繫，但因為個人通訊軟體前兩個月剛好當機，導致通訊錄清空，「還在想要怎麼聯繫吉見。」

陳偉殷馬林魚

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