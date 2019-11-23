MLB／聯繫葛瑞格里歐斯與瘋邦 費城人又想花蠢錢？

2019-11-23 17:35 聯合新聞網 綜合報導



葛瑞格里歐斯成為自由球員，傳費城人有意追逐。 美聯社 分享 facebook

洋基游擊手葛瑞格里歐斯（Didi Gregorius）今夏成為自由球員，上季已經花「蠢錢」簽下哈波(Bryce Harper)的費城人，又傳有意撒幣網羅，讓他有機會與前洋基教頭吉拉德（Joe Girard）再續前緣；另外，費城人也希望補強先發左投，打算簽下巨人王牌邦賈納（Madison Bumgarner）。

大聯盟電視網（MLB Network）資深記者莫羅西（Jon Morosi）今日消息指出，費城人有意簽下葛瑞格里歐斯。年近30的葛瑞格里歐斯雖打擊穩定性不如以往，但在守備方面表現仍讓人感到放心。費城人希望透過將塞古拉（Jean Segura）移防其他守備位置，或是將其交易，好讓葛瑞格里歐斯能加入費城。

除著眼葛瑞格里歐斯，欠缺先發左投戰力的費城人同時鎖定自由市場巨投之一的邦賈納。莫羅西指出，費城人已經與邦賈納聯繫。邦賈納上季主投207.2局，雖繳出生涯最差3.90防禦率，但三振四壞比4.72為生涯新高。雖然邦賈納不算王牌中的王牌，但能夠長期出賽並穩定吃局數，且考慮費城人目前投手輪值狀況，網羅邦賈納會是不錯的補藥。不過邦賈納拒絕巨人提出的合格報價，因此費城人若想簽下，就得付出選秀權。