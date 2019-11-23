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MLB／曾批評陳偉殷 美電台主持人這回發文送暖

2019-11-23 16:16聯合新聞網 綜合報導

曾經在推特多次發文批評陳偉殷的邁阿密電台主持人米許，特地發文送暖。 路透社
曾經在推特多次發文批評陳偉殷的邁阿密電台主持人米許，特地發文送暖。 路透社
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陳偉殷遭馬林魚指定轉讓，這讓曾經在推特多次發文批評他的邁阿密電台主持人米許（Craig Mish），特地發文安慰陳偉殷，希望他一切安好。

米許可謂愛之深責之切，過去因陳偉殷表現不佳，多次在推特上發文提及陳偉殷還剩餘多少年薪，不過當陳偉殷日前被指定轉讓後，不再責備陳偉殷，反倒坦白「自己跟殷仔算熟，自己的兒子也跟殷仔的小孩打過球」，並強調：「這段日子對殷仔來說很艱難，殷仔自己也對自己投不好很懊惱，球迷不會為他的離開流淚，但他肯定很在乎。我希望他一切安好。」。

有球迷在米許推文後留言點出，「球員也是人，沒有人希望自己表現不好」。有人也附和：「我不認為他不在乎表現，或者是沒用盡全力。他做到了球隊要求的事，也沒任何怨言。我尊敬他，希望他能找到下一春。」。

米許則回應：「這個賽季對他來說肯定是最艱難的。丟了先發絕對不好受。」，也補充：「要詆毀球員很簡單，但我不以為然」。而正好米許的推文也不乏球迷的酸言酸語，有人直言：「他還是會拿到2200萬美元啦，不要再假慈悲了好不好」。

邁阿密

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