MLB／曾批評陳偉殷 美電台主持人這回發文送暖

曾經在推特多次發文批評陳偉殷的邁阿密電台主持人米許,特地發文送暖。 路透社 分享 facebook

陳偉殷遭馬林魚指定轉讓,這讓曾經在推特多次發文批評他的邁阿密電台主持人米許(Craig Mish),特地發文安慰陳偉殷,希望他一切安好。

米許可謂愛之深責之切,過去因陳偉殷表現不佳,多次在推特上發文提及陳偉殷還剩餘多少年薪,不過當陳偉殷日前被指定轉讓後,不再責備陳偉殷,反倒坦白「自己跟殷仔算熟,自己的兒子也跟殷仔的小孩打過球」,並強調:「這段日子對殷仔來說很艱難,殷仔自己也對自己投不好很懊惱,球迷不會為他的離開流淚,但他肯定很在乎。我希望他一切安好。」。

有球迷在米許推文後留言點出,「球員也是人,沒有人希望自己表現不好」。有人也附和:「我不認為他不在乎表現,或者是沒用盡全力。他做到了球隊要求的事,也沒任何怨言。我尊敬他,希望他能找到下一春。」。

米許則回應:「這個賽季對他來說肯定是最艱難的。丟了先發絕對不好受。」,也補充:「要詆毀球員很簡單,但我不以為然」。而正好米許的推文也不乏球迷的酸言酸語,有人直言:「他還是會拿到2200萬美元啦,不要再假慈悲了好不好」。

I got to know Wei-Yin quite a bit Our sons played little league together. He let his guard down some with me. This was very difficult on him. He really was embarrassed at his performance. There will be no tears from the fanbase, but I know he cared. I wish him well.