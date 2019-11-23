MLB／洋基隊史爛約 井川慶、帕瓦諾都榜上有名

2019-11-23 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



洋基歷年來錯誤投資不少，帕瓦諾就是「痛痛人」這名詞始祖，而井川慶則是著名的薪水小偷。 歐新社 分享 facebook

洋基本周宣布決定與艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury）分道揚鑣，終結這位「高薪啦啦隊」的條紋衫歲月；有錢、也敢花錢的洋基，隊史上簽下的爛約不在少數，CBS運動網站就趁著此時細數洋基近25年來簽下的爛約，艾爾斯柏瑞、井川慶、帕瓦諾（Carl Pavano）等人都榜上有名。

「玻璃人」帕瓦諾的名字，在這篇文章中第一個被提及，他在2004年與洋基簽下四年3995萬美元合約，儘管前10場先發貢獻4勝2敗，卻在接下來經歷連串傷勢，肩膀傷勢的重創讓他的2006年整季報銷，效力洋基期間，合計貢獻26場先發、9勝8敗、防禦率5.00。

沒學乖的洋基，在2006年砸下一筆海外投資，看著松坂大輔投效紅襪後，決定以2600萬美元入札金、五年2000萬美元合約簽下井川慶，最終這大把鈔票如同放水流，井川慶僅為洋基投出2勝4敗、防禦率6.66。

洋基簽約失敗的案例，以投手為大宗，除了帕瓦諾和井川慶，CBS網站還點名萊特（Jaret Wright）、柏奈特（A.J. Burnett）、克萊門斯（Roger Clemens）、羅傑斯（Kenny Rogers）和康崔拉斯（Jose Contreras），穿上條紋衫後的表現都大不如前。

野手的賠錢貨較少，艾爾斯柏瑞讓洋基失血最為慘重，他在2014年與洋基簽下七年1.53億美元大約，後期出賽機會已被大幅壓縮，淪為四號外野手，近兩年更是受到傷勢影響，未在大聯盟場上留下任何出賽紀錄，洋基已在本周決定釋出艾爾斯柏瑞，且試圖以他接受「未經授權的醫療」為由，爭取拒付剩餘2600萬美元薪水。

另一位被點名的野手賠錢貨，則是和艾爾斯柏瑞一樣具有「紅襪血統」的尤基里斯（Kevin Youkilis），他在2013年以一年1200萬美元合約加盟洋基，但該季因背傷只為洋基出賽28場，打擊率也僅2成19。