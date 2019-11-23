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MLB／有意招攬陳偉殷 中日龍盼刺激吉見一起

2019-11-23 09:01聯合報 記者蘇志畬／即時報導

日職前東家中日龍隊透露有興趣招攬殷仔回鍋，也期待能夠藉此刺激吉見一起找回王牌身手...
日職前東家中日龍隊透露有興趣招攬殷仔回鍋，也期待能夠藉此刺激吉見一起找回王牌身手 路透
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旅美台灣左投陳偉殷日前遭馬林魚隊放進指定轉讓（DFA）名單，日職前東家中日龍隊透露有興趣招攬殷仔回鍋，也期待能夠藉此刺激吉見一起找回王牌身手，也帶給年輕球員榜樣。

「應該要簽下陳偉殷。」中日龍隊內部人士透露，「陳偉殷受到陳大豐推薦而在大學時期加入中日龍，後來因為左肘疲勞性骨折，改簽育成合約，但他依舊努力，最終拚上大聯盟，要是多跟年輕球員聊聊的話，能夠帶給他們夢想。」

中日龍隊另一個考量是，陳偉殷的加入，能夠帶給過去同期的山井大介、吉見一起刺激，彼此激勵向上成長，特別是吉見跟陳偉殷關係猶如兄弟，如果又在同一隊，彼此都不想輸的心情，能夠帶來加乘效果。

吉見一起去年繳出五勝七敗防禦率3.87的成績，也獲得兩年1.8億日圓的合約，但本季僅先發5場，戰績一勝一敗，防禦率高達6.41。

陳偉殷成為自由之身後，中日龍隊球團代表加藤宏幸也表示：「因為是跟中日龍有緣分的選手，已經開始展開情報蒐集。」包括陳偉殷個人意向，是否仍以大聯盟球團為主？期待年薪範圍多少？以及監督的想法，都需要加以暸解。

陳偉殷今年轉型中繼投手，共出賽45場，留下0勝1敗、防禦率6.59的成績，馬林魚隊為空出40人名單，日前將他放入指定轉讓，明年球季剩下來的2200萬美元(約台幣6.7億元）薪資仍要照付。

陳偉殷中日龍馬林魚

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