MLB／洋基拒付剩餘薪資 控艾爾斯柏瑞接受未經授權醫療

2019-11-23 08:08 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



洋基日前釋出外野手艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury），但對於剩餘約2600萬美元的薪資，可不打算就此認賠，提出艾爾斯柏瑞接受「未經授權的醫療」為理由，違反合約規定而拒絕支付剩餘薪資。

根據ESPN報導，洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）寄信通知艾爾斯柏瑞以及他的經紀人波拉斯（Scott Boras），內容提及艾爾斯柏瑞自2017年後就因多樣傷勢而未出賽，期間未經球隊允許，就接受亞特蘭大進步醫學中心醫生波加特（Viktor Bouquette）治療。

艾爾斯柏瑞在2014年與洋基簽下7年1.53億美元大約，不過第一年繳出16轟、39盜成績之後，連續三年都敲不到10轟，近兩年則因傷勢影響，完全沒有出賽，距離合約到期還有兩年，但洋基不想再等。

球員工會則傾向支持艾爾斯柏瑞，也表示會大力協助艾爾斯柏瑞，拒絕任何影響到他或是他的合約的行為，也會調查雇主在這件事情上是否有違約行為。

不過根據MLB勞資協議（CBA），任何球員因工作有關的傷勢而接受醫療治療時，如果施治者並非球團熟悉人選，必須在治療前先經過球團的授權同意。