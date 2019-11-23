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MLB／白襪再出手 三年5000萬美元續約阿布瑞尤

2019-11-23 06:54聯合報 記者陳宛晶／即時報導

白襪球星阿布瑞尤（Jose Abreu）。 美聯社
白襪球星阿布瑞尤（Jose Abreu）。 美聯社
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白襪今冬動作頻頻，繼昨天以四年7300萬美元挖角捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）後，今天再與陣中明星一壘手阿布瑞尤（Jose Abreu）敲定三年5000萬美元合約，取代他在一周前剛答應接受的一年1780萬美元合格報價。

從抱回美聯新人王的2014年球季起，阿布瑞尤生涯僅效力過白襪一隊，至今沒打過季後賽，且球隊勝率不曾超過五成，沒有轉戰他隊的念頭，也正是因為想幫助、見證這支球隊脫胎換骨，他說：「這是我從上季就一直在說的事，我希望終身都待在這支球隊，我從未懷疑過這件事。」

阿布瑞尤今年雖能成為自由球員，但早在上周已經接受合格報價，白襪進一步與他談延長合約，在今天正式對外宣布消息，阿布瑞尤透過電話受訪，直呼開心，「能繼續待在這支球隊，這對我來說真的很特別。」

阿布瑞尤表示，「搞定這筆合約，此刻沒人比我媽更開心了，我們早上在家裡聽到消息後，全都很開心，果然好事會發生在好人身上。」他也提到，所有人都看得出來，白襪的農場已經準備要開花結果，「我知道我們即將成為一支強隊，被這個聯盟所看見。」

美國媒體報導指出，考慮到阿布瑞尤明年球季已滿33歲，與他一年一簽是最合理的選擇，但白襪總管罕恩（Rick Hahn）對此回應，雙方都有意完成這筆合約，「特別是考慮是Jose作為這支球隊重要的一份子，不只是攻擊上，也包括他為休息室帶來的氣氛，以及他代表了這支球團。」

阿布瑞尤白襪自由球員

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