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MLB／不想賠太多 洋基試圖少付艾爾斯柏瑞薪水

2019-11-22 17:52聯合新聞網 綜合報導

洋基釋出2014年砸重金簽下的外野手艾爾斯柏瑞。 美聯社
洋基釋出2014年砸重金簽下的外野手艾爾斯柏瑞。 美聯社
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洋基昨日釋出2014年砸重金簽下的外野手艾爾斯柏瑞（Jacoby Ellsbury），算是認賠殺出，不過美媒今日報導指出，洋基正試圖透過申訴管道，降低釋出艾爾斯柏瑞後必須支付的薪資欠款。

艾爾斯柏瑞2014年以7年1.53億美元加盟洋基，不過期間僅第一年繳出16轟、39盜成績，後續表現下滑，近兩年更因傷勢影響，導致完全沒有出賽紀錄。如今艾爾斯柏瑞已年屆36歲，洋基昨日認賠殺出，不過艾爾斯柏瑞剩餘薪資多達約2600萬美元，但洋基希望多省一點錢。據《紐約郵報》指出，艾爾斯柏瑞近年皆是在聯盟體制外養傷，因此洋基試圖透過這點向聯盟申訴，以減少需支付金額。

雖然洋基砸大錢買到痛痛人，最後兩年甚至完全沒用大，且將球員釋出後還要支付大筆薪資，但將艾爾斯柏瑞裁掉後，卻也給了球隊更多的薪資空間在自由市場撈大魚。根據《Empire Sports Media》記者蘇哈多尼克（Jack Suhadolnik）撰文指出，洋基此舉釋放了高達4400萬美元的薪資空間，將有力爭逐柯爾（Gerrit Cole）或史特拉斯堡（Stephen Strasburg）等巨投。

此外，洋基有多達8名球員將在來季進入薪資仲裁，蘇哈多尼克也表示，多出來的錢可以在日後的薪資仲裁上有更多運作空間，也讓洋基往後各項操作有更穩定的立足點。

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