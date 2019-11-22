MLB／紅襪難留貝茲 美媒：道奇、雙城最有機會

2019-11-22 15:31 聯合新聞網 綜合報導



紅襪恐怕留住不住貝茲了，美媒作家認為道奇與雙城最有機會搶下這名MVP。 歐新社 分享 facebook

隨著紅襪當家第4棒馬丁尼茲（J.D. Martinez）選擇不跳脫合約，繼續留效紅襪後，對於目標是把團隊薪資壓至豪華稅線下的紅襪來說，想留住2018年美聯MVP貝茲（Mookie Betts）將會越趨困難，多家美媒也藉機分析聯盟中哪幾支球隊在這位前MVP爭奪戰中最有優勢。

大聯盟記者費恩森（Mark Feinsand）日前開門見山點出，對擁有優秀農場系統的道奇來說，在貝茲爭奪戰中具有優勢。但要買來前美聯MVP也不是那麼簡單，費恩森指出，道奇勢必要端出農場前兩名新秀勒克斯（Gavin Lux）或梅伊（Dustin May）其中一人。此外，由於道奇新秀捕手史密斯（Will Smith）已在上季打出成績，因此農場第3的捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）將會是加碼讓紅襪點頭的選擇之一。

另一方面，《SKOR North》的記者韋特莫（Derek Wetmore）撰文替雙城指點迷津。雖指出雙城今年季後賽不敵洋基，但仍是扎扎實實的百勝球隊，若在吃下貝茲這顆大補丸，明年開季絕對能夠擠身列強。韋特莫也豪言要是貝茲如願加入雙城，勝場數肯定不只多7場，擁有攻守兼具的貝茲，雙城甚至有望建立聯盟最強的外野銅牆。

至於雙城競爭的優勢在於有充足銀彈能夠吞下貝茲明年約2800萬美元的薪資，以及跟道奇相仿、數一數二的農場系統。韋特莫進一步分析，假如雙城跟紅襪這樁交易要成事，將葛雷特洛（Brusdar Graterol）、巴拉佐維奇（Jordan Balazovic）或杜蘭（Jhoan Duran）等農場排名前段的投手放上談判桌，才有助於成功延攬MVP賽季打出.346/.438/.640打擊三圍的貝茲。