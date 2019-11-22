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MLB／歡迎大咖加入天使隊 楚奧特守在電話旁

2019-11-22 11:39聯合報 記者蘇志畬／即時報導

楚奧特今年拿下生涯第三座MVP獎項，不過最期待的還是參與季後賽，歡迎大咖一起加入...
楚奧特今年拿下生涯第三座MVP獎項，不過最期待的還是參與季後賽，歡迎大咖一起加入天使。 美聯社
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天使隊自2014年後就未再打進季後賽，今年季後什麼時候要開始招兵買馬？不僅球迷心急，招牌球星楚奧特（Mike Trout）也同樣期待，楚奧特表示：「我一直守在電話旁邊。」

楚奧特今年拿下生涯第三座MVP獎項，不過最期待的還是參與季後賽，今天接受大聯盟官方廣播節目訪問時，楚奧特表示，他有信心，天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）今年季後會為球隊做出關鍵補強。

楚奧特說：「我想每個天使球迷跟球員都很期待，希望看到手機裡跳出快訊，顯示我們簽下某個球員的訊息，我很有信心能夠有新球員加入我與普荷斯（Albert Pujols）、厄普頓（Justin Upton）、大谷翔平的行列。」

楚奧特生涯九年獲獎無數，但只在2014年打過季後賽，楚奧特說：「我想這是目前最大遺憾，我只在14年淺嚐過季後賽滋味，我很想再回到那裡。」

自由球員市場目前有柯爾（Gerrit Cole）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）以及惠勒（Zack Wheeler）均待價而沽，艾普勒表示，天使在季後的目標是增添兩位先發投手，也不排除進行交易。

天使隊目前還沒動用楚奧特遊說大咖球員加入，不過楚奧特已經蓄勢待發，透過節目也向其他球員喊話，「你們可以隨時打電話給我，我都會接聽喔。」

楚奧特天使Stephen Strasburg

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