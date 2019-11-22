MLB／美國拚奧運資格 醞釀放寬大聯盟參與

2019-11-22 10:50 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



美國隊在12強錯過2020年東京奧運門票，讓高層考慮開放大聯盟球員參賽。 美聯社 分享 facebook

美國隊在今年世界12強棒球賽以第四名作收，季軍戰輸給墨西哥後也錯過2020年東京奧運門票，接下來要拚明年3月開打的美洲區資格賽，是否開放大聯盟球員參與，球團老闆們開始有這個想法。

美國隊在12強賽只有六人具有大聯盟資歷，也引發討論，為了爭取奧運資格，是否需放行大聯盟球員參賽？曼弗瑞曾表示，奧運在8月期間進行，大聯盟球員不可能參賽，為了公平起見，資格賽也應該以相同標準。

如今這個標準似乎開始鬆動，大聯盟球團在本周舉行會議，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）表示：「我認為老闆們之間開始有這樣的氛圍，認為我們應該要拿出最好的，來幫助爭取最後一次資格賽的機會。」

世界12強棒球賽大聯盟僅開放非40人名單球員參賽，擁有多位小聯盟百大新秀的美國隊雖然打進四強，但卻輸給墨西哥聯盟為主組成的墨西哥隊，第一名日本、第二名南韓也都是以當地職棒頂尖球員組成。

美國隊想要進軍東京奧運，得先在3月23日到26日於美國亞歷桑納州舉行的美洲區資格賽拿下第一，如果再失利，就必須在4月1日於台灣開打的「六搶一」資格賽爭取最後機會。2020東京奧運是繼2008年後棒球重返奧運，而2024年巴黎奧運已確定沒有棒球項目。

費城人隊總經理克蘭塔克（Matt Klentak）表示：「棒球是國際運動，要更加國際化，讓美國隊進軍國際賽是重要的事。」不過太空人總經理魯諾（Jeff Luhnow）則不希望球員負擔受傷風險參與國際賽，「雖然球員每天都有可能受傷，但至少是在球隊的管轄之下。」