MLB／大聯盟徹查太空人偷暗號 範圍擴大到近三年

2019-11-22 09:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蘇志畬 ／即時報導



太空人被指控「偷暗號」事件越演越烈，大聯盟決定展開調查外，今天還將調查的年份擴大到近三年，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）提到球團會議後的結論是，「盡一切可能調查太空人隊的狀況。」

曼弗瑞表示，不僅是目前已知的2017年太空人奪冠的偷暗號風波，也過徹查2018、2019年有無類似事件發生，「我們會找產業相關人士討論，包括前員工、競爭對手，只有哪裡有線索，就會追到哪裡去。」

事件爆發原因，是前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）上周向運動媒體「The Athletic」爆料，太空人隊在2017年世界大賽期間，曾經在主場比賽時使用位於中外野的攝影機，偷取對手暗號；不過今年季後賽，太空人隊也被懷疑在板凳席用口哨提示打者球路。

曼弗瑞表示，30支球團都同意，場上的誠信是棒球比賽的重要關鍵，「我認為在這個產業裡的人都同意，只要出了問題，就需要嚴肅、嚴謹的看待，用紀律阻止人們繼續這樣的行為。」

2017年紅襪隊使用Apple Watch偷取洋基隊暗號時，曾遭到罰金處分，當時曼弗瑞已表示，若有球隊再犯，不排除剝奪選秀權，「要規範電子產品的使用符合運動的誠信原則，對棒球跟所有運動來說都是項挑戰。」