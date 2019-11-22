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MLB／白襪簽下捕手葛蘭多 4年7300萬美元創隊史紀錄

2019-11-22 08:17聯合報 記者蘇志畬／即時報導

白襪隊今天宣布與捕手葛蘭多（Yasmani Grandal）簽下四年、7300萬美元（約新台幣22.2億元）的合約，創下隊史最大約紀錄，也意味著白襪將從重建期進入爭冠階段。

白襪總經理哈恩（Rick Hahn）表示：「這對我們來說是興奮的一天，在這個特殊的位置能夠加入這位有天分的球員，不只能夠在進攻方面有所助益，防守方面也是，他的能力也不僅是在本壘板後的工作，還能夠幫助我們的年輕投手群。」

葛蘭多在去年拒絕道奇開出的合格報價，改與釀酒人簽下一年、1825萬美元合約，想拚出一份大合約，今年球季繳出2成46打擊率，另有28發全壘打、77分打點、109次保送，也獲選全明星賽。

葛蘭多也如願以償，31歲的他如今平均年薪1825萬美元，可以領到2023年，葛蘭多表示：「白襪隊有許多年輕且有天分的球員，以我看來，這支球隊在明年開始很可能是一匹黑馬。」

問題是，白襪原本主戰捕手麥肯（James McCann）也才29歲，今年球季繳出2成73打擊率、18轟、60打點的不俗成績，合約到2020年才結束，哈恩認為，麥肯可以擔任指定打擊，葛蘭多也有守一壘的能力，「有過多的大聯盟球員是好事，這對我們來說不是個問題。」

葛蘭多的合約也代表今年自由球員市場不會像去年一樣，呈現一灘死水，葛蘭多表示：「看起來有多支球隊都很努力在市場上競爭，有不同球隊都有興趣，但我選擇白襪的原因，是因為他們很專業，也做足準備。」

白襪道奇大聯盟

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