2010年代十大爛約 功夫熊貓、戴維斯最賠本

2010年代即將結束，大聯盟自由球員市場也將開始迎接2020年代。在激烈的自由球員競爭即將展開之際，正好來回顧過去10年最糟糕的10筆自由球員合約。這10筆合約相信是各球團最不想碰到的，有的前一年打出生涯年後就開始擺爛，有的是傷到一直無法出賽，有的冤大頭其實不是當初簽他的那支球隊。以下就是2010-2019年10大最賠錢合約。

山多瓦 (Pablo Sandoval) / 紅襪隊

功夫熊貓打最好的日子大概就是他的生涯前兩季，接下來持續下滑，紅襪想搶個反彈卻被套牢，最後只好在谷底時認賠殺出。 歐新社資料照片 分享 facebook

在巨人隊拿了三枚冠軍戒指後，「功夫熊貓」山多瓦在2015球季前與紅襪隊簽下5年9500萬美元的合約。當年的山多瓦才28歲，理應在顛峰期，但他在紅襪的第一季只繳出.245打擊率、10轟、47打點與.658OPS的奇差成績，這些數字都是生涯新低。但沒想到這已經是他在紅襪隊的極限了，接下來他因為受傷加身手回不去，只多出賽35場，總計在紅襪隊只出賽161場。最終紅襪在2017年季中認賠殺出，將山多瓦釋出。他後來重回巨人隊，但剩下的巨額薪水皆由紅襪全額支付。最近兩年他都待在巨人隊，但紅襪這兩季還是得付1805萬的年薪給他，且還要多花500萬來買斷合約。

戴維斯 (Chris Davis) / 金鶯隊

戰士上戰場，像戴維斯這樣盲目揮棒的打法，遲早是個死。 歐新社資料照片 分享 facebook

戴維斯7年1億6100萬的合約，是金鶯隊史最大合約，但換來的卻是一連串難堪的紀錄。這份合約的第一年(2016)，戴維斯的OPS已由前一年的.923掉到.792，但至少還有38轟。2018年他的打擊率低到.168，是大聯盟有史以來最差的紀錄。，而今年他又因連續54個打席無安打掀起話題。這兩項史上最難堪的紀錄，沒想到是由一位年薪2300萬的前全壘打王所締造。

戴斯蒙 (Ian Desmond) / 洛磯隊

戴斯蒙在國民和遊騎兵時都還打得不錯，轉戰洛磯隊後被許多球迷認為可能會變成超級巨砲，結果全壘打差不多還是20支，打擊率卻急速暴跌！ 歐新社資料照片 分享 facebook

這可能是洛磯隊史最糟糕的自由球員打者約。2017年洛磯給了戴斯蒙5年7000萬的合約，但他來到打者天堂的數字卻更難看，三年通算打擊率和OPS只有.252和.741，OPS+只有82，守備表現也不佳。這三季他的WAR值都是負的，是全聯盟表現最糟糕的球員之一。他的合約還有兩年，接下來就看他能否谷底反彈了。

陳偉殷 / 馬林魚隊

陳偉殷曾經也很風光過，要不然不會有那麼高的薪水，但近幾季的表現讓球迷在討論他時，常常都會天空飄來四個字，只能期待他換球隊後也換風水。 美聯社 分享 facebook

不可否認馬林魚隊給陳偉殷的5年8000萬合約是賠錢了。他待在馬林魚的四年當中，有三年WAR值是負的，總計主投358局，防禦率高達5.10。今年是陳偉殷表現最糟的一年，不但只能擔任中繼，且防禦率還高達6.59，被稱作最貴的中繼投手。這幾年要求指定轉讓陳偉殷的聲浪不斷，馬林魚最終在昨天做出了這樣的決定，總算結束他在馬林魚隊的日子。

克勞佛 (Carl Crawford) / 紅襪隊

在來到紅襪隊之前，克勞佛還曾是光芒的看板球星，這讓他拿到一紙7年1億4200萬的肥約。但他來到紅襪的第一年，OPS從前一年的.851掉到.694。所幸紅襪隊第二年季中就得以止血，成功將他賣給道奇，所以這筆合約真正的冤大頭應該是道奇隊。這筆合約原本該走到2017年結束，但克勞佛2016年季中就遭道奇隊釋出，他生涯最後一年只出賽30場，打擊率只有.185，且只能擔任替補和代打。2017年他已不在大聯盟，但還是照領道奇隊付給他的2186萬年薪。

厄普頓 (Melvin Upton) / 勇士隊

厄普頓在勇士的那兩個球季打數多達910個，但打擊率是嚇死人的.198！ 歐新社資料照片 分享 facebook

勇士隊與厄普頓5年7525萬的合約是隊史最貴的合約，卻也是最糟糕的合約。厄普頓2012年在光芒隊時還有28轟，來到勇士的第一年不但只剩9轟，打擊率和OPS更是難看的.184和.557。他在勇士的兩年OPS+只有66，沒想到後來教士隊竟然為了得到當家終結者金布洛爾(Craig Kinbrel)，願意同步接收厄普頓，才讓勇士隊得以擺脫這筆合約的噩夢。

席摩曼(Jordan Zimmermann) / 老虎隊

2016年老虎隊以為迎來另一位王牌，但沒想到他們與席摩曼簽下的5年1億1000萬合約，卻是隊史最糟合約。他在老虎隊的四年防禦率高達5.61，今年甚至高到6.91。今年他的戰績是1勝13敗，這使他成為隊史自1908年以來，首位主投20場但勝場數少於2的投手。

菲爾德(Prince Fielder) / 老虎隊

費爾德在2007年打出50轟拿下全壘打王，2009年以141分打點拿下打點王，在釀酒人和老虎時期各有2年全勤出賽162場，幾乎是個模範生球員，想不到被換到遊騎兵後竟然一落千丈。 歐新社資料照片 分享 facebook

當初老虎隊以9年2億1400萬簽下菲爾德，為的是讓他與卡布雷拉(Miguel Cabrera)組成最強三四棒。菲爾德在老虎隊的兩年表現確實出色，都入選了明星賽，且第一年還繳出30轟、.940OPS的成績。他在合約的第三年被交易到遊騎兵隊，且開始大幅衰退，所以這筆合約真正的輸家是遊騎兵隊。菲爾德在2016年季中宣佈因傷再也無法回到球場，而合約卻還有四年要走。除了2017年老虎隊要付給菲爾德600萬之外，其餘每年的2400萬年薪都是遊騎兵要付，且要付到2020年。

漢米爾頓 (Josh Hamilton) / 天使隊

天使隊在2013年簽下前一年有43轟、.930OPS成績的漢米爾頓，給了他一紙5年1億2300萬的合約，期許他能幫助球隊重返季後賽。但事與願違，他在第一年的OPS就掉到.739。後來又因再度吸毒而被老闆要求離隊，於是他被交易到遊騎兵隊，而他的薪水大部分還是由天使隊支付。2016、2017年他一球未打，但天使隊還是付了他2641萬的年薪。

艾爾斯柏瑞 (Jacoby Ellsbury) / 洋基隊

從久遠的貝比魯斯開始，洋基挖紅襪牆角吃到不少甜頭，像是柏格斯、戴蒙等，但總有一次踩到雷，沒錯，就是艾爾斯柏瑞。 歐新社資料照片 分享 facebook

在昨天被洋基隊釋出前，艾爾斯柏瑞已整整兩年沒出賽。其實他簽下7年1億5300萬的大約後，衰退幅度並不像其他人那麼明顯，他的問題在於健康。想當年他簽下合約時也才30歲，而現年36歲的他要重新立足大聯盟已相當困難。洋基隊釋出艾爾斯柏瑞後，仍須支付他明年2114萬的年薪，且還要額外花500萬來買斷合約。