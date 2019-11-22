陳偉殷揮別邁阿密 找回控球不怕沒新頭路

馬林魚隊旅美左投陳偉殷，美國時間20日晚間已被球團放入指定讓渡名單（DFA）內。2015年球季結束後與馬林魚簽下5年8000萬元合約的陳偉殷，今年合約走到倒數第二年，卻經歷旅美8年生涯中最坎坷的一季。除了被迫離開最熟悉的先發崗位外，他以往精準的控球也遭遇亂流，球路頻頻偏高、挨轟比例上升，本季FIP 5.23、WAR -0.4的成績差強人意。

馬林魚欲提拔大物新秀 陳偉殷最後關頭被捨棄

馬林魚球團選擇在20日發布消息絕非偶然，因為這天就是決定明年春訓40人名單的最後一日。這份名單中有多達10位未曾進軍大聯盟的新面孔，而年資5年（含）以上的老將僅有3位，分別為左投康利（Adam Conley）、右投烏雷納（Jose Urena）及游擊手羅哈斯（Miguel Rojas），唯獨不見陳偉殷的名字。

馬林魚另兩位「相對資深」投手康利(右)和烏雷納(左)準備接受薪資仲裁，球隊送走了陳偉殷後，未必會將兩人都留下。 2019 Topps 球員卡 分享 facebook

由於陳偉殷當初是以自由球員身分投入市場，他與馬林魚之間並非屬於適用新人的「非保障合約」——即球隊可運用選擇權任意下放球員，而是全額給付的「保障合約」——非球員同意不得下放。陳偉殷在最後關頭被捨棄，球團用意非常明顯，就是不希望他佔據40人名單中的其中一席，少一個讓新秀發揮的空間。

馬林魚自去年開始重建，球團的營運方式無非是培育新秀，所以先前一一將史崔利（Dan Straily）、瑞爾穆托（J.T. Realmuto）及羅莫（Segrio Romo）等資深選手出清，騰出空間給肥沃的農場累積經驗。

季初防禦率一度高達13的陳偉殷，到季末只有些許起色，球團評估過後認為明年回春機率不高，才決定將其指定讓渡，且仍需負擔他明年的薪資共2200萬美元。接下來馬林魚有7天時間決定要將陳偉殷讓渡並下放、交易或直接釋出。

第一個選項須獲得陳偉殷同意才可下放，否則將直接釋出。交易則是找尋新東家承接其合約，但考量2200萬絕非小數目，其可能性應不高。最後便是無條件釋出，直接埋單鉅額薪資。附帶一提，若有其他球團要在他恢復自由身之後，與其訂定小聯盟合約，只需支付大聯盟底薪。馬林魚此刻願意認賠殺出，可見其欲拉拔大物的企圖心。

陳偉殷遭到馬林魚讓渡之後，不太可能有球隊願意承接他合約最後一年的高薪，勢必要提早準備新球季的落腳之處。 聯合報系資料照片 分享 facebook

年紀大尾勁降無可避免 能否找回控球是關鍵

目前34歲的陳偉殷，已揮別棒球選手的黃金時期，漸漸失去尾勁是必然的事。不過，他的招牌本來就不是尾勁，而是能將球精準投在邊角位置的能力（command）。若要讓其他球隊願意遞出合約，他勢必得加強直球及滑球的控制力，並維持曲球的穩定性。

自季初開始，陳偉殷的直球與卡特球就壓不下來，時常投到紅中的偏高位置，加上91.4mph的均速對打者得心應手，只要一被逮中就會造成重傷害。今年他共挨15轟，其中直球、卡特球就各拱手讓出7發全壘打，兩者的被長打率高達0.591及0.628，有待加強。況且，直球及卡特球是他最常用的兩顆球種，合併使用率高達70.8%，若不盡快調適控球狀況，明年續留大聯盟的機會渺茫。

大聯盟本季全壘打產量大爆發，陳偉殷(中)是最大的受害者之一，如果直球老是被轟，其他球種控球又不穩，應該很難繼續在大聯盟打拚。 美聯社資料照片 分享 facebook

不過，陳偉殷今年提高曲球用量後，收到不錯的效果。他本季的曲球使用率達24.0%，為生涯最高，而具引誘性的進壘點與幅度頗大的縱向位移，締造高達30.2%的K%與30.0%的揮空率，壓制力顯著。假若他能維持曲球的手感與穩定性，明年還是能讓曲球扮演兩好球後的決勝球，增加解決打者的機會。

揮別邁阿密 迎向更多可能與挑戰

雖然被放入指定讓渡名單，是陳偉殷在旅美生涯遭逢的最大挫折，不過這也可能是他的轉戾點。馬林魚總教練馬丁利（Don Mattingly）向來都不對陳偉殷抱有太大信心，進行投手調度時也往往將他放在較後面的順位。而這次提早一年離開邁阿密，雖然事出突然、讓台灣球迷大感錯愕，但這也代表陳偉殷將進入新的環境，或許會有著不同以往表現。