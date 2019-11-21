MLB／陳偉殷遭DFA 馬林魚總裁：無關金錢

2019-11-21 10:31 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



馬林魚宣布陣容異動後，希爾出面受訪，否認指定轉讓陳偉殷是因為金錢考量。 路透 分享 facebook

旅美左投陳偉殷即將於24日返台前夕，先傳來壞消息，馬林魚在今天整理40人名單後，宣布指定轉讓陳偉殷，他的明年球季2200萬美元（約新台幣6.7億元）薪水，球團仍必須付完。

馬林魚棒球營運部門總裁希爾（Michael Hill）表示，與陳偉殷分道揚鑣，「這個決定無關金錢，而是建立一份最好、最具戰力深度的40人名單，幫助我們挑戰2020年賽季與來年。」陳偉殷則透過臉書表示，「謝謝馬林魚的成全，對接下來的挑戰，我將繼續全力以赴！」

陳偉殷與馬林魚的五年8000萬美元合約，今年為第四年，但他也度過慘澹的一季，整季待命牛棚，未等到先發機會，今年共出賽45場，留下0勝1敗、防禦率6.59，這是他旅美八季以來，首度全季沒有先發、也沒有勝投進袋的一年，大聯盟生涯勝場在59場停擺整季。

陳偉殷的合約還剩明年2200萬美元，在馬林魚整頓戰力的情況下，已數次被評估可能在季前遭到釋出；今天各隊需提交40人名單，避免潛力新秀在規則五選秀中被攔截，馬林魚放進六名新秀，為了整理出位置，指定轉讓陳偉殷。

馬林魚宣布陣容異動後，希爾出面受訪，否認指定轉讓陳偉殷是因為金錢考量，單純是為了未來戰力布局，「這是我們的工作，盡我們所能努力調整陣容，我們也知道這將會牽涉到陳偉殷。」

馬林魚在基特（Derek Jeter）當家後，近年來積極出清高薪球員，陳偉殷的合約早已是球團想要擺脫的對象之一，但因近年成績不振，在交易談判中不受青睞，才會一路身披馬林魚球衣至今，最終仍在還剩一年合約的情況下，決定將他放進DFA名單，陳偉殷接下來將在10天內決定接受下放、交易或直接釋出離隊。

陳偉殷將在24日返台、27日舉辦記者會，勢必也將面臨下一步何去何從的提問。