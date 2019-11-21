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MLB／明年6.7億年薪照領 陳偉殷下一步選項多

2019-11-21 10:17聯合報 記者陳宛晶／即時報導

陳偉殷被DFA後，轉戰美職其他球隊尋求東山再起，或是返回日職打拚，都是可能的選項...
陳偉殷被DFA後，轉戰美職其他球隊尋求東山再起，或是返回日職打拚，都是可能的選項。 路透社
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旅美左投陳偉殷馬林魚指定轉讓（DFA），明年2200萬美元（約新台幣6.7億元）薪水照領，但下一步將何去何從，仍是當下最大待解問題，轉戰美職其他球隊尋求東山再起，或是返回日職打拚，都是可能的選項。

大聯盟各隊今天必須提交40人名單，馬林魚有五席空位，要放進六名新秀，高薪低就的陳偉殷成為開刀對象。

陳偉殷在2016年以五年8000萬美元投奔馬林魚，締造隊史最大投手合約紀錄，但這紙合約卻在接下來數年屢被批為「隊史最大噩夢」，陳偉殷效力馬林魚四季以來，僅為球隊貢獻13勝19敗、防禦率5.10，今年因春訓表現不振，未能進入先發輪值，整季未獲先發機會，淪為最貴牛棚。

馬林魚今天決定壯士斷腕，儘管明年的2200萬美元年薪還是必須付完，仍將陳偉殷放進DFA名單，等於認賠這筆合約，陳偉殷的下一步備受關注，一般預料續留美職或轉戰日職都是可能的選項。

換個角度來看，口袋中已確保明年薪資，陳偉殷的下一步海闊天空，薪資多寡不必然是重要考量，考慮能給自己更多發揮舞台的球隊，或許更是關鍵。陳偉殷曾在美職場上留下實績，去年也還為馬林魚先發26場，加上左投優勢，應不難吸引有先發輪值需求的球隊，開出低保障年薪附帶激勵獎金的合約，陳偉殷仍有機會在美職場上尋求重振。

此外，陳偉殷效力日職中日龍期間，在2008到2011年間，四年累積36勝，單季防禦率最低1.54、最高也僅2.90，在他成為自由身後，也預料將吸引日職球隊打探，返回熟悉的戰場也不失為可以考慮的選項。

陳偉殷馬林魚

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