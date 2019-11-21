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MLB／洋基爭取柯爾靠什麼？「錢就是比別人多」

2019-11-21 08:02聯合報 記者陳宛晶／即時報導

一心向著西岸的自由市場大魚柯爾（Gerrit Cole），有沒有落網紐約的可能？前洋基一壘手塔薛爾拉（Mark Teixeira）給出精闢的回應，「所有經紀人都知道，如果在簽約前沒打通電話給洋基，那就代表你可能少拿了一些錢。」

柯爾本季繳出20勝5敗、防禦率2.50、326次三振的塞揚等級身手，最終在美聯塞揚票選之爭上，僅以些微差距輸給太空人隊友韋蘭德（Justin Verlander）；賽季結束後，柯爾投入自由市場，引發各隊競逐，外傳他心向西岸，儘管已遭他本人否認，但外界仍認為出身加州的他，首選仍是西岸球隊。

塔薛爾拉接受ESPN電台節目訪問，談到前東家洋基爭取柯爾的成功機率，他預言柯爾最終不會選擇洋基，「但絕對有得談，因為洋基就是有比其他球隊更多的錢。」

塔薛爾拉指出市場上不變的定律，想爭取更大的合約，就別忘了打通電話給洋基，「這是所有經紀人都知道的事，簽約之前，如果沒先打通電話給洋基，那就代表你可能把錢留在桌上了。」

塔薛爾拉提到，「如果洋基迫切想要柯爾，他們可以開出十年四億美元的合約，他們絕對辦得到，但問題是當其他球隊也在開價時，洋基不會想參與競價的過程。」他以自己在2009年與洋基簽約的過程為例，雙方在初次碰面時並未交換數字，洋基總管凱許曼（Brian Cashman）只說：「當你決定要簽約時，告訴我一聲。」洋基不參與喊價的過程，只在最後階段決定是否跟進檯面上價碼。

「我不認為他會去洋基，這是我的感覺。」塔薛爾拉指出，他沒有任何內部情報，只是在今冬道奇與天使也有補強先發投手的情況下，柯爾或許不會將洋基列為首選，但若洋基提出夠瘋狂的價碼，「像是3.5億或4億美元，你能拒絕得了嗎？」他說：「如果價碼一樣，他就不會去洋基，但如果洋基的合約打趴其他球隊，他最終就會穿上條紋衫。」

洋基柯爾

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