MLB／風波後首現身 太空人老闆拒聊偷暗號

2019-11-21 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



太空人爆發偷暗號醜聞，球團老闆克蘭 （Jim Crane）在事發後首度現身，今天在老闆會議毫無意外遇到記者包圍，但他對相關提問三緘其口，直接反問：「還有其他問題嗎？」

太空人以電子設備違規竊取暗號，成為大聯盟今冬最熱話題，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天表示將全面徹查，也說此事僅涉及太空人，並無其他球隊列入調查；太空人最終是否將受懲處，以及懲處輕重，備受各隊關注。

克蘭今天在老闆會議一現身，就遇到一批媒體包圍，詢問他「現在有時間聊聊嗎？」克蘭回答：「如果你想聊棒球，我就會聊棒球，還是你有其他想聊的嗎？」記者想再追問，仍碰了滿鼻子灰，克蘭直接打斷提問，「有其他問題嗎？」短暫過招後，克蘭就在警方的保護下離開現場。

美國媒體報導指出，今年老闆會議的警察動員規模，為過去不曾見過，一度還有飯店經理試圖驅逐在現場等待的記者，警方也對隨後抵達的記者進行身分確認，罕見場面令媒體認為與太空人一事有關。

「紐約郵報」提到，儘管各隊老闆和股東都避免針對此事發言，但其他球隊對於太空人的不滿是顯而易見的，像是先前總管會議時，光芒總裁席爾曼（Matt Silverman）被問到此事時，就面帶笑容回應：「我們輸了，我們沒有作弊，沒有任何事會改變。」光芒今年在分區系列賽與太空人打滿五場，太空人贏球的三場比賽，正好都在休士頓美粒果球場。