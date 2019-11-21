親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
HBL
綜合
路跑

政治臍帶一纏快30年… 盤點蔡英文與香港的奇緣

運動筆記與你一起用跑步守護地球唐星兒路跑~理解與支持
健行筆記玉山主峰最後200公尺，每一步都會浮出人生跑馬燈【桃園復興】秋陽下森林尋幽．東眼山連走親子峰步道
NBA今日最佳球員- Anthony Davis (11月20日)賽事精華- 湖人 vs. 雷霆 (11月20日)

MLB／風波後首現身 太空人老闆拒聊偷暗號

2019-11-21 07:51聯合報 記者陳宛晶／即時報導

太空人爆發偷暗號醜聞，球團老闆克蘭 （Jim Crane）在事發後首度現身，今天在老闆會議毫無意外遇到記者包圍，但他對相關提問三緘其口，直接反問：「還有其他問題嗎？」

太空人以電子設備違規竊取暗號，成為大聯盟今冬最熱話題，大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）昨天表示將全面徹查，也說此事僅涉及太空人，並無其他球隊列入調查；太空人最終是否將受懲處，以及懲處輕重，備受各隊關注。

克蘭今天在老闆會議一現身，就遇到一批媒體包圍，詢問他「現在有時間聊聊嗎？」克蘭回答：「如果你想聊棒球，我就會聊棒球，還是你有其他想聊的嗎？」記者想再追問，仍碰了滿鼻子灰，克蘭直接打斷提問，「有其他問題嗎？」短暫過招後，克蘭就在警方的保護下離開現場。

美國媒體報導指出，今年老闆會議的警察動員規模，為過去不曾見過，一度還有飯店經理試圖驅逐在現場等待的記者，警方也對隨後抵達的記者進行身分確認，罕見場面令媒體認為與太空人一事有關。

「紐約郵報」提到，儘管各隊老闆和股東都避免針對此事發言，但其他球隊對於太空人的不滿是顯而易見的，像是先前總管會議時，光芒總裁席爾曼（Matt Silverman）被問到此事時，就面帶笑容回應：「我們輸了，我們沒有作弊，沒有任何事會改變。」光芒今年在分區系列賽與太空人打滿五場，太空人贏球的三場比賽，正好都在休士頓美粒果球場。

光芒大聯盟棒球

相關新聞

全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

2019-11-20 07:00

MLB／洋基爭取柯爾靠什麼？「錢就是比別人多」

2019-11-21 08:02

MLB／想回鍋教頭無人問津 索夏處之泰然

2019-11-20 16:18

MLB／布勒不滿意媒體照片 貝林格虧：你就長這樣

2019-11-20 08:07

MLB／偷暗號風波未平 太空人加薪重簽古巴一壘手

2019-11-19 10:12

太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

2019-11-18 07:00

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

2019-10-31 07:00

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

最後一滴血及時甦醒 太空人準備光榮返校

2019-10-28 07:00

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

NBA／安東尼回歸首秀10分 拓荒者不敵鵜鶘

2019-11-20 11:31

6搶1／5天5連戰賽程出爐 中華首戰可望對澳洲

2019-11-20 20:13

NBA／對30隊都繳大三元 詹皇搶先衛少成第一人

2019-11-20 15:11

NBA／不知創大三元紀錄 詹皇：以為教練要虧我

2019-11-20 16:20

NBA／安東尼轉戰拓荒者改穿00號 IG曝原由

2019-11-20 09:48

NBA／勇士終於贏了 宰灰熊中止7連敗

2019-11-20 11:59

NBA／詹皇大三元、AD34分 率湖人奪5連勝

2019-11-20 14:34

NBA／為何選擇拓荒者 安東尼：一切透明化

2019-11-20 14:22

12強／王光輝為王威晨打氣 走職棒這條路要甘願

2019-11-20 19:11

NBA／莫蘭特季初一鳴驚人 柯爾：有艾佛森味道

2019-11-20 13:15

日職／蕭一傑向火腿請辭 王柏融得另找隨身翻譯

2019-11-20 09:05

NBA／「跨下過人」成招牌 楊恩：5年級就用

2019-11-20 11:00

NBA／甜瓜失業一年才復出 隊友從小看他打球

2019-11-20 15:54

12強／王威晨抗壓入選明星隊 王光輝：比我行

2019-11-20 17:30

NBA／看不到安東尼回歸秀 詹姆斯喊可惜

2019-11-20 10:09

NBA／安東尼00號戰袍回歸 過去一年如雲霄飛車

2019-11-20 08:48

NBA／高手在民間 10歲湖人迷投籃讓全場驚呆了

2019-11-20 17:51

NBA／家有喜事暫別球隊 教頭稱卡特回歸在即

2019-11-20 12:30

NBA／比爾續留巫師 稱深受諾維茨基與艾倫啟發

2019-11-20 13:52

日職／張奕留大阪自主訓練 明年想拚完封

2019-11-20 10:53

MLB／布勒不滿意媒體照片 貝林格虧：你就長這樣

2019-11-20 08:07

MLB／想回鍋教頭無人問津 索夏處之泰然

2019-11-20 16:18

NBA／布朗重掌澳洲兵符 子弟兵西蒙斯有望助拳

2019-11-20 12:14

NBA／生涯新高7記三分彈 波格丹諾維奇率國王射日

2019-11-20 16:20

12強／林凱威感謝3學長指導 陳禹勳教他玩弄打者

2019-11-20 18:02

中職／周思齊送球員到沖繩 教育比打球重要

2019-11-20 15:33

6搶1拚東奧／連打5天超密集 投手安排是關鍵

2019-11-21 00:12

黑豹旗／16強名單出爐 秀峰驚險搭上末班車

2019-11-20 22:33

12強／兒子好表現 王光輝：變成王威晨的爸爸

2019-11-21 00:04

日職／走下FA必勝神壇 巨人軍金字招牌不再

2019-11-21 07:00

NBA／今日戰績表 湖人力克雷霆拉出5連勝全聯盟居首

2019-11-20 14:52

足球／深耕基層獲肯定 呂桂花獲頒最佳草根足球領袖

2019-11-20 14:59

同隊兄弟檔真能戰力加乘 還是純粹搞噱頭？

2019-11-21 07:00

光州羽賽／輕取丹麥好手 王子維直落二闖關

2019-11-20 16:25

亞青拳擊賽／柯媛蒨稱冠 台灣首位摘金女拳王

2019-11-20 11:40

NBA／對戰30隊皆獲大三元 詹姆斯聯盟史上第1人

2019-11-20 23:59

12強／3位學長傳功 林凱威有新招

2019-11-21 00:06

足球／六隊通過俱樂部認證 台中藍鯨開女足先例

2019-11-20 15:15

少棒／台彩威力盃冠軍100萬 非職棒賽最高獎金

2019-11-20 19:44

光州羽賽／女單台將覆沒 王子維、林俊易過首輪

2019-11-21 00:09
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top