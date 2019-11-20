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MLB／想回鍋教頭無人問津 索夏處之泰然

2019-11-20 16:18世界日報 編譯組／綜合報導

洛杉磯天使隊前總教練索夏雖想重新執教，但尚未有球隊提出邀約。 歐新社
洛杉磯天使隊前總教練索夏雖想重新執教，但尚未有球隊提出邀約。 歐新社
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職棒大聯盟（MLB）距2020年球季春訓營還有三個月，最近有八支球隊總教出缺。令人驚訝的是，洛杉磯天使隊前總教練索夏（Mike Scioscia）資歷完整竟然無人問津。其實確有球隊探詢索夏有沒有興趣加入教練團，但他不願屈就，只鎖定總教練職。對於無人問津，他處之泰然。

洛杉磯時報記者11日在洛杉磯縣康普頓（Compton）一場大聯盟慈善高爾夫球賽碰到索夏，發現他一派輕鬆，正在享受無官一身輕。

2019年暑假是索夏從16歲以來第一個完全沒有棒球的暑假，他與夫人去夏威夷度假兩星期。他們又去佛羅里達州旅遊，並三次回賓州老家，索夏說自己減重40磅。

不過索夏表示，他很享受這段「暫休」（hiatus），並不打算退休。他從2000年至2018年帶領天使隊18年，為天使隊拿下史上唯一世界大賽冠軍。他在任內七次打入季後賽，每季從未像2019年球季那樣輸掉90場比賽。

洛杉磯時報認為，現在的職棒球隊似乎比較看重總教練能否配合上層，並能與隊員和平相處，像索夏這種治軍嚴謹，對上級不會奉承的老教頭如今不吃香。

索夏現年60歲，但天使隊卻找來65歲的麥登（Joe Maddon）接任總教練。索夏很有風度表示高興，認為是理想人選。索夏老家在賓州，但費城人隊卻聘請吉拉迪（Joe Girardi）接任總教練。其他失業的前總教練起碼有面試機會，但索夏連約談的球隊都沒有。

曾是索夏子弟兵的杭特（Torii Hunter）說，索夏是令人尊敬的老教頭，總是督促隊員團結一心，賣力打球。現在的總教練比較討好隊員，特別是新生代。不過杭特說，索夏也善於讓隊員打成一片，帶兵不是問題。

索夏不但嚴格帶兵，對上級也敢硬槓。天使隊2012年至2015年總經理迪波托（Jerry Dipoto），就是硬給索夏氣走。費城人隊總經理克蘭塔克（Matt Klentak）當年正是迪波托助理，因此費城人隊不可能聘用索夏。

天使費城人大聯盟

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