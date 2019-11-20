MLB／布勒不滿意媒體照片 貝林格虧：你臉就長這樣

2019-11-20 08:07 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



即使休賽季期間無法見面，隊友間打嘴砲維繫感情也是需要的，道奇主砲貝林格（Cody Bellinger）就調侃了新生代王牌布勒（Walker Buehler），面對布勒抱怨媒體挑選的字卡照片不好看時，開玩笑回應，「他們已經把你的臉處理到最好了。」

洛杉磯媒體帶球迷回顧布勒今年賽季的傑出成績，儘管字卡上的數據看起來威方八面，但旁邊卻擺了一張布勒表情尷尬的照片，讓布勒忍不住在推特上分享，寫著，「真是可怕的照片。」

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沒想到身為隊友的貝林格，看到後不但沒同意布勒的說法，還轉推寫下，「你的臉就長這樣，他們已經弄到最好了。」

貝林格今年以3成05打擊率、47轟和115分打點，擊敗釀酒人葉力奇（Christian Yelich）、國民老將瑞登（Anthony Rendon），收獲國聯MVP大獎，一甩去年「二年級症候群」低潮。

貝林格認為前年抱回的國聯最佳新人獎，是生涯重要的跳板，「2017年給了我很多自信，理解到我是真的屬於這裡，棒球中有許多時刻，會讓你覺得不盡人意，這時就回顧看看你所能做到的，然後保持前進。」