全勤出賽超困難 大聯盟應考慮設「勞苦功高獎」

隨著華盛頓國民拿下隊史首冠，近期許多獎項也陸續出爐，幾家歡樂幾家愁，恭喜得獎者、與榮譽擦肩而過的球員與教練繼續加油，而接下來要迎接的是不久後的冬季會議，即便沒有大聯盟球賽（但距離2020年開幕戰也剩不到一百天了，時間過得真的很快），依舊不乏話題。

有時候不只討論既有的檯面上話題（A球員拿這個獎實至名歸嗎？B會不會更適合呢？），還有未來趨勢可能帶來的影響（例如新規定讓「一人左」、「一人右」的功能性投手成為絕響、國聯何時會採用指定打擊制度？電子好球帶的引進與否等等），除此以外，偶爾天馬行空的念頭也值得認真嚴肅看待，或許能帶來新的切入點以及視角。

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在今年的大聯盟冬季會議中，洋基經理凱許曼依舊是鎂光燈的焦點，預期他將會有不少交易需要在近期完成。 美聯社 分享 facebook

好比說，我就一直很希望大聯盟增設「勞苦功高獎」，從每年的「全勤野手」中，挑出其中一位表現最好的（當然何謂「最好」難免主觀、值得商榷，但這也會是能引起話題性的點），勝投王、三振王、全壘打王雖然沒有實際頒發獎盃與獎金，不過這幾項指標可以說是傳統數據中最被關注的，相較之下「全勤獎」往往最辛苦默默耕耘、卻沒能得到相對應的注目度和掌聲。

甫結束的2019年球季，大聯盟共有五名球員達成全勤，分別是馬林魚卡斯楚（Starlin Castro）、金鶯維拉（Jonathan Villar）、運動家塞米恩（Marcus Semien）和皇家索勒（Jorge Soler）及莫瑞菲德（Whit Merrifield）。健康的全勤出賽，不但有助於球隊陣型的穩定性，也有助於個人單季與生涯數據的堆疊，卡斯楚生涯第二次單季全勤、塞米恩美聯MVP票選第三、維拉有40次盜壘、索勒扛48轟和117打點…換個角度想，若設置一個「勞苦功高獎」，入圍條件是「全勤」，把盡忠職守的全勤汗水，化為有形的勳章肯定，不失為美事一樁，至於會不會有球員為了符合資格而帶傷勉強上場，產生的後續效應、取捨與安排調度，都是值得觀察的。

馬林魚本季在國聯殿底，陣中有不少爽兵，但也有球員被操到爆，像是二壘手卡斯楚不但出賽滿162場，除了開路先鋒外打過其他8個棒次，還常要幫忙守三壘以及偶爾客串游擊手。 歐新社資料照片 分享 facebook

雖說運動員也是人，區區肉體之軀，但偏偏總有超乎想像的「鐵人」出現，讓一些數字呈現難以望其項背的仰之彌高。

傳奇小瑞普肯（Cal Ripken Jr.）二十多年前打破「鐵馬」賈里格（Lou Gehrig）的紀錄（2130場），並將紀錄推進至2632場連續出賽，獲得「鐵人（The Iron Man）」的外號，實至名歸。以一季162場比賽計算，需要連續16個球季全勤才能辦到，球迷們有生之年大概是等不到這項紀錄被打破了。

前金鶯名將瑞普肯(中)寫下連續2632場出賽紀錄，以現在球員出賽的狀況來看，恐怕未來沒有人能挑戰，甚至連一半都不可能。 歐新社資料照片 分享 facebook

在艾斯柯巴（Alcides Escobar）及葛維斯（Freddy Galvis）相繼中斷連續出賽紀錄後（艾斯柯巴421場止步；葛維斯348場止步），皇家莫瑞菲德是現存連續出賽場次最多的球員（247場），但他累積的數字還不到小瑞普肯的十分之一，無怪乎小瑞普肯的紀錄被評為「最難被破的紀錄」之一。

陳志強製表 分享 facebook

不得不承認，健康穩定出賽也是一種實力，若無法出賽夠多的場數，便很難有足夠機會展現身手，再多的潛力資質皆是空想，如同皇家索勒過去單季最多場出賽不過101場（2015年），過去兩年加起來只在大聯盟出賽96場，今年卻一舉全勤，技驚四座。若是表彰全勤的「勞苦功高獎」得以創建，對球員來說，也多了一個誘因與目標去努力，畢竟有的球員自身實力與其他人有段落差，MVP等可說是注定無緣，但全勤獎的「門檻」是相對容易達到的，可能是他們打球生涯最有機會拚博的獎項，而球迷亦能增添看球的另一種趣味，何樂而不為？