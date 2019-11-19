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MLB／偷暗號風波未平 太空人加薪重簽古巴一壘手

2019-11-19 10:12聯合報 記者吳敏欣／即時報導

古瑞爾。 美聯社
古瑞爾。 美聯社
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儘管身處偷暗號風波，太空人今天宣布和古巴一壘手古瑞爾（Yuli Gurriel）以830萬美元（約新台幣2.5億元）重簽一年合約，加薪300萬美元。

從古巴叛逃的古瑞爾在2016年和太空人簽下五年4750萬美元合約，合約只到明年賽季，原本最後一年年薪是800萬美元，為了獎勵本季打出2成98打擊率、31轟和104分打點的生涯最佳成績，和這位35歲資深球員換約。

新合約同樣附帶25萬美元的激勵條款，若奪得年度MVP前三名、世界大賽MVP、美聯冠軍戰MVP，以及銀棒獎、金手套獎和入選明星賽，都可以再獲得額外獎金。

太空人雖然避免和古瑞爾薪資仲裁，但他在明年賽季結束將成為自由球員，可能和史布林格（George Springer）、布蘭特利（Michael Brantley）、瑞迪克（Josh Reddick）等主力一同離隊。

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