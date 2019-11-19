MLB／名人堂公布年度候選人名單 基特挑戰全票過關

2019-11-19 07:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



前洋基球星基特挑戰名人堂全票過關。 美聯社 分享 facebook 大聯盟公布2020年名人堂票選名單，包含前洋基隊長基特（Derek Jeter）在內，今年共有18位新入圍的候選人，不過只有基特被看好能夠首年高票當選，甚至追逐前隊友李維拉（Mariano Rivera）的腳步全票過關。

基特打完2014年賽季後退休，生涯20年都待在洋基，擁有五枚世界大賽冠軍戒，14次入圍明星賽，金手套獎和銀棒獎各五座，生涯3465支安打不僅為洋基隊史紀錄，還在大聯盟史上名列第六。

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今年選票上共有32人入列，洋基除了有「四核心」的基特及派提特（Andy Pettitte）外，新上榜的阿布瑞尤（Bobby Abreu）、吉昂比（Jason Giambi）和索利亞諾（Alfonso Soriano）也是昔日戰友。

這次新候選人中有許多台灣球迷耳熟的名將，大都活躍於王建民效力洋基相同時期，包含貝奇特（Josh Beckett）、李伊（Cliff Lee）、佛考（Rafael Furcal）、伊巴尼茲（Raul Ibanez）、潘尼亞（Carlos Pena）、柯耐可（Paul Konerko）和唐恩（Adam Dunn）等。

老面孔中以入圍第10年的沃克（Larry Walker）最資深，今年是他最後一次擁有提名資格，去年獲得54.6%得票率。

最終票選結果將在明年1月22日公布，超過400位擁有投票資格的美國棒球作家協會會員，需在今年底之前回函選票，只有獲得75%以上得票率的候選人，才能進入名人堂。