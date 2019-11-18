MLB／反悔不退休了 36歲維爾奎斯續待遊騎兵

2019-11-18 11:25 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



曾在皇家和王建民當過隊友的多明尼加36歲資深投手維爾奎斯，決定不退休了。 歐新社 分享 facebook

36歲資深投手維爾奎斯（Edinson Volquez）這兩年轉戰遊騎兵，因為傷勢困擾只在本季出賽11場，原本打算今年賽季結束後退休的他，現在傳出改變心意，也即將和遊騎兵續簽小聯盟約合作。

維爾奎斯出席遊騎兵在多明尼加新設的棒球學院開幕，自曝就快簽下小聯盟合約，「我們正在努力，我本來打算退休的，但我接到太多電話要我復出，所以我選擇回歸遊騎兵，我為下個賽季感到興奮。」

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維爾奎斯今年開季投完兩場先發後，就因右手肘拉傷進入傷兵名單，7月時曾以為生涯就此告終，沒想到9月回到大聯盟，並且轉任牛棚投手，九場出賽最快投出95哩速球，讓他在和遊騎兵總管丹尼爾斯（Jon Daniels）談過後回心轉意。

「我結束賽季時的狀態，讓我有點改變心意，我投球不痛了，他們都知道。」維爾奎斯說道。

遊騎兵同時寄望這名擁有14年大聯盟經驗的老將，能成為陣中年輕投手的指導員，「當年輕小子們掙扎的時候，需要一個像我這樣的人喊著『上吧，保持正向』，我第一次和丹尼爾斯溝通時，我拒絕他，但他說我得回來幫助年輕人。」

維爾奎斯過去效力過七支大聯盟球隊，2016年和王建民是皇家隊隊友，2017年轉戰馬林魚又和陳偉殷同隊，和台灣球員頗有緣份。