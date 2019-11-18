日職／12強冠軍戰被南韓打爆 山口俊宣布挑戰大聯盟

2019-11-18 07:32 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



日本隊昨天在世界12強棒球賽冠軍戰以5：3擊敗死敵南韓隊，但先發投手山口俊第一局就失三分，一度讓日本陷入苦戰，差點成為戰犯的他，今天傳出想挑戰大聯盟的消息，母隊巨人也已經同意開放入札。

山口俊12強賽共為日本出賽三場，對委內瑞拉、澳洲各投四局，昨天冠軍戰又對南韓先發一局，共九局投球掉六分，防禦率6，沒有任何勝敗戰績。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

山口俊今年32歲，是2005年日職選秀會高中生第一指名，生涯從橫濱DeNA展開，並待了11年，2016年底才以自由球員加盟巨人，去年7月他在東京巨蛋對中日龍投出無安打比賽，成為日職史上第79人，今年他也以15勝4敗、188K，當上中央聯盟勝投王和三振王，用王牌身手幫助巨人闖進日本大賽。

這也是巨人首度啟用入札制度，將旗下球員上架競標，過去出自巨人的松井秀喜、上原浩治和高橋尚成，都是透過行使海外自由球員權，才得以赴美挑戰大聯盟，這次之所以會以「特例」放出山口，主要是表達他幫助球隊抱回近五年來第一座央聯冠軍的感謝。