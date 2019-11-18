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日職／12強冠軍戰被南韓打爆 山口俊宣布挑戰大聯盟

2019-11-18 07:32聯合報 記者吳敏欣／即時報導

日本隊昨天在世界12強棒球賽冠軍戰以5：3擊敗死敵南韓隊，但先發投手山口俊第一局就失三分，一度讓日本陷入苦戰，差點成為戰犯的他，今天傳出想挑戰大聯盟的消息，母隊巨人也已經同意開放入札。

山口俊12強賽共為日本出賽三場，對委內瑞拉、澳洲各投四局，昨天冠軍戰又對南韓先發一局，共九局投球掉六分，防禦率6，沒有任何勝敗戰績。

山口俊今年32歲，是2005年日職選秀會高中生第一指名，生涯從橫濱DeNA展開，並待了11年，2016年底才以自由球員加盟巨人，去年7月他在東京巨蛋對中日龍投出無安打比賽，成為日職史上第79人，今年他也以15勝4敗、188K，當上中央聯盟勝投王和三振王，用王牌身手幫助巨人闖進日本大賽。

這也是巨人首度啟用入札制度，將旗下球員上架競標，過去出自巨人的松井秀喜、上原浩治和高橋尚成，都是透過行使海外自由球員權，才得以赴美挑戰大聯盟，這次之所以會以「特例」放出山口，主要是表達他幫助球隊抱回近五年來第一座央聯冠軍的感謝。

巨人大聯盟自由球員

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