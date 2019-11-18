太空人引爆偷拍門醜聞 背後可能隱藏更大黑幕

太空人最近一個月的遭遇有如從「外太空」跌入谷底。從事後看來，在世界大賽取得三勝兩敗的優勢卻被逆轉成輸家還不是最大的打擊，上週遭「前員工」投手費爾斯（Mike Fiers）爆料靠架設攝影機偷取敵隊投捕暗號才是真正的震撼彈。俗話說「好事不出門，壞事傳千里」，太空人的「偷拍門」自然成了最具爆炸性的頭條新聞。相較之下，原被視為頭號候選人的三壘手布雷格曼（Alex Bregman）在最有價值球員票選上意外敗給第三度獲獎的楚奧特（Mike Trout），未能為太空人囊括今年MVP、賽揚獎及最佳新人三大獎項的爆冷結果，也就顯得微不足道——頂多只是讓許多支持其他球隊，或看不慣太空人作為的球迷覺得大快人心而已。

太空人不但在世界大賽失利，還被爆料球隊過去就有偷暗號的骯髒手段，這也不得不讓人懷疑他們現在還有沒有在偷？ 美聯社 分享 facebook

如今這樁剛被揭發的醜聞不僅餘波未息，更如雪球般越滾越大波及全聯盟，而且其中恐怕還有更多的內幕隱身其後，正等著媒體跟球迷像擠牙膏般慢慢端上檯面。先是許多熱心球迷翻查近幾年比賽影片，發掘出太空人確實有在主場利用「太鼓聲」知會自家打者對手球路的鐵證。之後又爆出兩位「前員工」——擔任過太空人板凳教練的紅襪總教頭柯拉（Alex Cora）及剛走馬上任的新科大都會總教練貝爾川（Carlos Beltran）都曾積極參與設計如何破解對手暗號的系統。上週末的最新消息則是太空人的「偷拍」行為很可能不僅止於中外野，還針對了敵隊的休息區。更勁爆的是，這個偷取暗號的密令還是來自太空人高層「白紙黑字」寄發給自家多位球探的電子郵件上。

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Where there's smoke there's fire

美國人常說：「有那麼多的煙就有那麼多的火。」（Where there's smoke there's fire）如今幾乎可以確證的是，太空人下至球探，上到球隊高層、教練及球員已形同「共犯體系」。雖說這把火目前還沒燒到他們總管魯諾（Jeff Luhnow）及總教練辛區（A.J. Hinch）為首的教練團身上，但要說這樁為時已長達一年多甚至更久的「史上最大作弊戰爭」全靠某位球隊高層、兩位前任教練跟球員及球探共同精心策畫，位高權重的魯諾及辛區則未涉身其中，只怕連第一天看棒球的三歲小孩也知道是睜眼說瞎話。套句紅樓夢的經典台詞，如今太空人上上下下恐怕就只有那隻吉祥物歐比特（Orbit）是乾淨的。

柯拉是去年世界大賽冠軍紅襪總教練，他過去曾在太空人擔任板凳教練，竟然被傳出是偷暗號集團的主謀之一。 歐新社資料照片 分享 facebook

更重要的是，這樁醜聞完全粉碎了太空人這隻團隊聰明過人且備受讚譽的正面形象。自他們從連續三年吞下百敗翻身一舉拿下世界大賽冠軍至今，太空人一直被視為是最擅於運用現代技術及專業知識，令其他球隊均望塵莫及的個中翹楚。研究甚至歌頌太空人成功經歷的書籍、專欄及報導有如雨後春筍般層出不窮，帶領太空人走向成功的幕後最大推手魯諾也被譽為全棒球界最具智慧的經理人，甚且開始在聯盟中呼風喚雨，成為新一波大聯盟制度改革的主導人物。同時太空人還擁有多位受人景仰喜愛的教練及球員，像是前面提到的柯拉、貝爾川以及總教練辛區在球界中都擁有頗受敬重的地位，投打兩大靈魂人物——剛拿下另一座賽揚獎的韋蘭德（Justin Verlander）及在季後賽頻頻擊出會心一擊的「小巨人」亞土維（Jose Altuve）則是深受球迷熱愛。

太空人從2017年起至今年為止，勝場數分別為101、103、107勝，總教頭辛區(右下二)倍受好評，但如果世界大賽冠軍是偷來的，恐怕將會聲敗名裂。 美聯社 分享 facebook

如今這一切都成了絕大的諷刺。尤其太空人明明擁有如此多的才智之士及頂尖球員，即便不靠作弊也最有機會奪冠，卻還是為了求勝寧可不擇手段，可說是狠狠打了支持他們的所有球迷一巴掌。事實上更重要的是，正因為他們太聰明、擁有其他球隊均難以望其項背的知識技術，這是否意味著，他們可能還有比在極短時間內偷取拆解對手暗號更為高明的作弊手段還沒被揭發，甚至永遠無法被揭穿？

其次是太空人打造了這樣一個由上到下「一條龍」的共犯體制，要說他們沒有搞內部自我審查，對參與其中的人士下達噤口令是不可能的，然而這個「犯罪集團」是如此龐大，而且還不斷有人加入退出——就像率先爆料的費爾斯一樣，要長久隱瞞所有人顯然不可能，他們又怎會有如此把握敢於大膽玩火？

運動家投手費爾斯本季曾投出無安打比賽，他在2015年到2017年球季都待在太空人，也曾在2015球季投過一場無安打比賽，會主動爆料應該是良心發現。 美聯社 分享 facebook

而最令人心寒的是，不論是前面提到已離隊的貝爾川，或許還有剛宣布退休、前年同為奪冠成員之一的前太空人捕手「公道伯」麥肯（Brian McCann）和今年世界大賽甫一結束就迫不及待地宣佈自己「無所主」的投手柯爾（Gerrit Cole），抑或是未來還將繼續在被架設攝影機的美粒果球場（Minute Maid Park，太空人主場）上奮戰的韋蘭德、亞土維等所有太空人，這些過去透過媒體呈現給球迷千篇一律光鮮亮麗形象的球員，他們或曾積極參與其中，或可能僅止於隱約知情，但不論是誰，在紙終究包不住火前，始終都是三緘其口知情不報。

太空人二壘手亞土維(左)拿過2017年美聯MVP，本季也拿下美聯冠軍戰MVP，算是球隊的元老級球員。到底他也是「太鼓達人」，還是真的完全不知情？ 美聯社 分享 facebook

或許有人會認為「有幾分證據說幾分話」，在任何一位太空人球員罪證確鑿前，我們不應戴著有色眼鏡去看待他們。然而從道奇總管佛萊曼（Andrew Friedman）事後坦承早就懷疑太空人靠某種手法偷暗號、洋基在美聯冠軍賽首戰後指控太空人用吹口哨的方式將偷得的球路暗號傳遞給打者，以至於華盛頓郵報報導國民在冠軍賽前為了迎戰太空人，替每位投手準備了多達五套的暗號，甚至還要臨場根據出局數、好球數隨時變換來看，很難相信身在自家休息區之中的太空人球員們會絲毫不知情。或許更該問的問題是如果這麼多太空人的對手都早已懷疑甚至心知肚明他們在運用某種不合法手段偷取暗號，為何沒有任何一隻球隊試圖向聯盟舉發？還要等到費爾斯單槍匹馬向媒體爆料才大白於世？別忘了，這29隻球隊平常可是連一點雞毛蒜皮的小利都要跳出來爭的。

國民隊對太空人早就有所防備，準備5套不同的暗號來混淆對手，果然這個看似多此一舉的做法保住了他們的冠軍！ 美聯社 分享 facebook

這不是運動界頭一次爆發如此大的作弊醜聞——顯然也不會是最後一次。看在美國球迷眼裡，太空人的所作所為跟當年NFL新英格蘭愛國者隊的「偷拍門」（spygate，派人偷拍敵隊練習）及「洩氣門」（deflategate，己隊進攻時換用洩了氣更好掌控的球）事件如出一轍，都是實力明明是首屈一指的球隊為了求勝仍無所不用其極大肆作弊，所不同的是當年這兩樁醜聞一爆發，罪魁禍首馬上就鎖定核心人物——總教練畢利奇克（Bill Belichick）跟四分衛布雷迪（Tom Brady）這一對師徒，而太空人的「太鼓門」事件發展至今幕後藏鏡人仍遲未現身。當年的愛國者並沒有被事後的禁賽及懲處所扳倒，反倒迅即重新站起三年內兩度奪冠，但事件所造成的巨大陰影至今仍徘徊在每一位美式足球迷心頭。如今換成太空人一手打造的潘朵拉盒子被揭開，其中又有多少「妖魔鬼怪」將被釋放，抑或是會被某隻看不見的手給一床遮蓋？且讓我們繼續看下去。