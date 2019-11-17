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MLB／偷暗號再爆 太空人高層要求球探也幫忙

2019-11-17 11:35聯合報 記者吳敏欣／即時報導

太空人偷暗號事件持續延燒，美媒爆料球團甚至要求球探也加入協助。 美聯社
太空人偷暗號事件持續延燒，美媒爆料球團甚至要求球探也加入協助。 美聯社
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太空人偷暗號事件持續延燒，現在被美媒加碼報料，有高層人士在2017年季後賽前，要求球探在看台上協助偷暗號，而且還有電子郵件物證流出，讓案情越演越烈，目前大聯盟官方和太空人都不願出面回應。

根據《The Athletic》的最新報導，該名高層在給球探的信件中寫下，「我們正在觀望的一件事，是從休息區中收集暗號，我們想知道我們可以看到多少，可以怎樣去做，是否需要攝影機或雙筒望遠鏡，所以去現場看看，回報做得到什麼、做不到什麼，以及有什麼發現。」

The Athletic取得信件，但寄出人和收件人都不具名，另外，報導中提及太空人高層也會透過電話和群組通話，和球探討論如何偷取暗號，不少球探簡直嚇破膽，有一人出面受訪表示，「沒人想要做這事，冒著被抓到的風險和失去地位，不僅對球探的身分有害，對太空人更是。」

該名受訪者聲稱，不清楚太空人對偷竊來的資訊如何運用，也不知道背後具體的規模，只是出面檢舉此案例，「這是2017年的故事，我們被要求在季後賽電子舞弊。」

事實上，太空人曾在2017年8月解散整個專職球探團，共有八人被解雇，剛好和這些信件的時間一致，目前他們的情蒐資訊全來自數據和錄影畫面。

根據大聯盟規範，球探可以合法在看台上觀察暗號，但不能在同場比賽當中提供給己方球隊，而且只能使用肉眼和望遠鏡，太空人高層所提議的攝影機，已明顯不符法規。

大聯盟

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