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MLB／洋基16歲火星人新秀 4個月衝上農場第2

2019-11-17 10:47聯合報 記者吳敏欣／即時報導

又多了值得一位引頸期盼的大物，能左右開弓的多明奎茲只花4個月就衝上農場第2。 截...
又多了值得一位引頸期盼的大物，能左右開弓的多明奎茲只花4個月就衝上農場第2。 截圖自多明奎茲IG
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洋基今年7月剛以500萬美元天價簽約金，網羅16歲多明尼加小將多明奎茲（Jasson Dominguez），最新出爐的2020年洋基農場排名，他立刻擠進第二號人物，權威媒體《棒球美國》給他的評比分數，滿分為80分的情況下，長程砲火和跑速都已經高達70分。

洋基近年來在國際球員選材上慧眼獨具，先發投手塞佛里諾（Luis Severino）就是一大案例，現在他們又多了值得一位引頸期盼的大物，能左右開弓的多明奎茲不但是五拍子的全方面新秀，還被喻為少年版楚奧特（Mike Trout）。

加入洋基體系才四個月，多明奎茲已經在明年洋基農場名列第二，僅次21歲的右投賈西亞（Deivi Garcia）；《棒球美國》給予多明奎茲的評價同樣突破天際，最低20分最高80分的分數，這位16歲球員打擊拿到60分、長程砲火70分、跑速70分、守備60分和臂力60分，每項都達頂級水準，難怪綽號為「火星人」。

多明奎茲從小就是洋基迷，就連名字也是來自退役名將吉昂比（Jason Giambi），2003年出生時，正是吉昂比來到洋基的第二年，他曾在電訪中表示，「我一直都想當洋基人，現在美夢成真，我非常開心能展開職業生涯第一步，我的目標是成為最好的自己，做為未來世代的典範。」

洋基棒球Mike Trout

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