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MLB／柳賢振想要續留道奇 同城天使或成備案

2019-11-17 09:51聯合報 記者吳敏欣／即時報導

南韓左投柳賢振剛在國聯塞揚獎票選以第二名作收，追平亞洲最佳紀錄，身為今年自由市場投手大物的他，自然尋求一張能突顯身價的合約，根據The Athletic作家波登（Jim Bowden）指出，柳賢振傾向續留道奇，若是雙方談不攏，則有可能投向同城的天使懷抱。

接受道奇的合格報價後，柳賢振本季投出生涯年，29場先發收穫14勝5敗，防禦率2.32笑傲全聯盟，讓他和柯爾（Gerrit Cole）、史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和惠勒（Zack Wheeler）等人，並列自由市場上的先發投手重點人選。

32歲的柳賢振雖然傷病史豐富，但外傳仍尋求三年以上的複數年合約，而且有意續待效力七年的道奇，不過雙方現在尚未展開進一步討論，波登寫道，「他比較想要留在道奇，但要是他們決定分道揚鑣，往南方一點投身天使，可能成為選項。」

洛城雙雄雖然都傳出有可能追逐頭號補強人選柯爾，但對於給出天價的長年合約仍抱持保守態度，相較之下柳賢振的條件顯得「平易近人」，對道奇和天使來說，都是經濟實惠的選項。

道奇柳賢振天使

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