12強／對中華隊沒投好 南韓金廣鉉坦承因入札而分心

2019-11-17 08:39 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



南韓左投金廣鉉在世界12強棒球賽複賽對中華隊只撐3.1局就被打退場，他坦承表現不佳和想要再度挑戰大聯盟的消息曝光有關，的確被場外新聞分心。

「我現在真的無法說太多，當話題一出來，我感覺自己成了麻煩人物，在投手丘上搞砸了。」金廣鉉如此告訴記者。

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金廣鉉是在12強賽期間向媒體透露想要再度叩關大聯盟的想法，立刻吸引國、內外媒體注意，大聯盟球探們也聞風而至，紛紛投以觀察目光，只不過母隊SK飛龍還沒表態是否願意開放入札，僅說會在12強賽事結束後公布。

31歲的金廣鉉一直是韓職SK飛龍的當家王牌，今年他出賽31場，繳出17勝6敗、防禦率2.51的成績，一甩2017年進行手肘韌帶重建手術（Tommy John）的陰霾。2014年他就曾透過入札，和花了200萬美元的教士議約，卻因無法達成合約共識而續留國內。

儘管表示目前一整年賽事至今已經身心俱乏，但金廣鉉仍得為今天晚上12強冠軍戰準備，尋求衛冕的南韓雖然是由梁玹種先發對抗日本，金廣鉉也必須在牛棚待命，「不管我是不是先發，我都會在投手丘上全力以赴。」