MLB／再次看衰陳偉殷 官網記者：開季前被釋出也不意外

2019-11-16 11:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



陳偉殷。 路透 分享 facebook 陳偉殷在馬林魚的前景再度遭到官網記者弗里薩洛（Joe Frisaro）看衰，回答網友提問時表示，就算馬林魚明年開季前就釋出陳偉殷，也不會意外，強調陳偉殷是球團在這個休賽季得處理的當務之急。

陳偉殷本季以2000萬美元年薪成為大聯盟最貴牛棚，為馬林魚出賽45場，68.1局投球，戰績0勝1敗，防禦率6.59，成績明顯不符合身價；明年將是他和馬林魚合約的最後一年，薪水提升為2200萬美元。

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網友在推特上向弗里薩洛提問，釋出陳偉殷是否為優先任務，看不出馬林魚為何要留用，尤其還會占用頂級新秀的位置。先前就多次點名陳偉殷不會被留用的弗里薩洛回答，「你提到這個休賽季，馬林魚球團正在處理的重點之一，那就是該如何處置陳偉殷。」

弗里薩洛提及陳偉殷已經34歲，接下來還有一年高薪，2021年也具有1600萬美元的共同選擇權，由於投球局數和合約條件中相差甚遠，來季應該無法達標獲續留。

弗里薩洛寫道，即使明年大聯盟名單擴編到26人，也看不到陳偉殷能占有一席之地，「我無法完全斷言，但如果馬林魚在開幕戰前就釋出陳偉殷的話，我並不會意外。我也覺得球團或許會試著在交易包裹中放進他，對象以也想要甩開某些球員合約的球隊最有可能。」