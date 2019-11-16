MLB／達比修掀偷暗號質疑 葉力奇嗆：對付你不需要幫忙

2019-11-16 10:29 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



葉力奇。 美聯社 分享 facebook

太空人利用電子科技偷暗號的醜聞還在延燒，紅雀隨隊記者瓊斯（Jeff Jones）加碼爆料，釀酒人和遊騎兵以同樣方法作弊，現在被影射在對決達比修有時眼神有異的釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich），就在推特上對達比修砲火全開，寫道「對付你，沒人需要幫忙。」

達比修有錄製影片暢談太空人涉及舞弊一事，順道提及今年發現有其它打者「怪怪的」，對決時曾把眼神移開望向遠處，不少美媒立刻在推特上幫忙舉證，調出和葉立奇對決的打席，認為達比修所言不假。

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由於這場比賽是在釀酒人主場，而釀酒人牛棚就在葉力奇看向的中左外野方向，是否和偷暗號有關，令人心生質疑。達比修有也親自回應影片，寫出「我不確定他想做什麼，但很清楚看到他眼神飄走了，這就是我解開準備動作的原因。」

葉力奇看到網路討論後挾帶怨氣反擊，引用達比修有推特回應，「這太超過了，沒有人對決你還需要幫忙的。」意外隔空引發戰火，達比修也引用轉推，再寫下「放輕鬆，我又沒說你偷暗號。」