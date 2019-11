MLB／達比修掀偷暗號質疑 葉力奇嗆：對付你不需要幫忙

葉力奇。 美聯社 分享 facebook

太空人利用電子科技偷暗號的醜聞還在延燒,紅雀隨隊記者瓊斯(Jeff Jones)加碼爆料,釀酒人和遊騎兵以同樣方法作弊,現在被影射在對決達比修有時眼神有異的釀酒人強打葉力奇(Christian Yelich),就在推特上對達比修砲火全開,寫道「對付你,沒人需要幫忙。」

達比修有錄製影片暢談太空人涉及舞弊一事,順道提及今年發現有其它打者「怪怪的」,對決時曾把眼神移開望向遠處,不少美媒立刻在推特上幫忙舉證,調出和葉立奇對決的打席,認為達比修所言不假。

由於這場比賽是在釀酒人主場,而釀酒人牛棚就在葉力奇看向的中左外野方向,是否和偷暗號有關,令人心生質疑。達比修有也親自回應影片,寫出「我不確定他想做什麼,但很清楚看到他眼神飄走了,這就是我解開準備動作的原因。」

葉力奇看到網路討論後挾帶怨氣反擊,引用達比修有推特回應,「這太超過了,沒有人對決你還需要幫忙的。」意外隔空引發戰火,達比修也引用轉推,再寫下「放輕鬆,我又沒說你偷暗號。」

Be better than this. Nobody needs help facing you https://t.co/DlUDwjJn4X