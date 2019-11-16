MLB／不怪太空人偷暗號 達比修：我吞下2017年賽果

2019-11-16 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



達比修有。 美聯社 分享 facebook 被公認是太空人疑似偷暗號的最大受害者之一的達比修有，在個人YouTube頻道發表影片暢談感想，他表示無法斷言太空人是否真的利用科技產品舞弊，但不會把2017年世界大賽被打爆的事怪罪於此，還表示人生中有重大挫折是好事，最後呼籲偷暗號的風氣應該停止，「對一顆你已經知道是什麼的球揮棒，有什麼好玩的？」

達比修有是在2017年季中從遊騎兵交易到道奇，是眾所矚目的補強，不過道奇在世界大賽與太空人打滿七場後落敗，達比修在第三戰和第七戰扛下先發，各只投1.2局，共丟掉九分且吞下兩敗，成為最大戰犯。

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對於太空人是否真的靠偷暗號贏得世界大賽冠軍，達比修有抱持疑問，因為第七戰是在道奇主場，「如果你問我，我是不是因為他們偷暗號才在第七戰挨打，我並不這麼認為。太空人擁有好打者，不必這麼做，我想不管他們是不是作弊，結局都不會變。目前為止我們知道的案情是指太空人主場，所以我不覺得這場比賽也有偷暗號，當然現在科技發達，如果真的要在道奇主場使用，也並非不可能。」

達比修有也在影片中探討自己洩漏投球機制的可能，但在看過錄影畫面後，依舊找不到任何可疑之處；目前太空人難洗作弊嫌疑，曾被當落水狗遭網友酸言酸語的達比修展現氣度地表示，「我不需要誰來為這兩年說過的話道歉，因為這個難關，我更努力奮鬥，現在也為小熊這麼好的球團工作，如果我把失敗怪罪在太空人，我就無法成長為大人；我認為人生中歷經巨大挫敗是非常重要的，對我是很寶貴的經驗，我願意吞下2017年的結果。」

今年達比修有也注意到其它不尋常之處，「當我已經就定位，通常打者應該盯著我才對，有些人會看我的手肘，或者眼睛、肩膀，但今年有幾次，我發現打者沒在看我，就算沒跑者在二壘，他們也會往遠方看，望向中左外野，這情況通常發生在我們是客隊時，我會趁著喊暫停，跟捕手說他們沒在看我。」

根據紅雀隨隊記者瓊斯（Jeff Jones）指出，釀酒人和遊騎兵同樣用電子科技偷暗號，但大聯盟尚未表示是否清查。有美媒立刻翻出釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）對決達比修有的打席，指出葉立奇眼神的確曾望向外野牛棚區，才重新放回投手丘，達比修注意到，解開投球動作重新準備。

這股歪風是否已經偷偷在大聯盟延燒還不得而知，達比修有率先公開呼籲，「停止偷暗號吧，對一顆已經知道是什麼的球揮擊好玩嗎？我好奇打者們真的會開心嗎？ 如果我是他們，以一名球員的立場，我是辦不到，這樣的作法真令人失望。」