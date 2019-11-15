MLB／錯失連霸MVP仍無損葉力奇 被讚是「神的恩賜」

2019-11-15 18:41 聯合新聞網 綜合報導



葉力奇。 美聯社 分享 facebook

今年國聯MVP由貝林格（Cody Bellinger）拿下，同樣是獲獎熱門的釀酒人強打葉力奇（Christian Yelich）則與獎項失之交臂。雖無緣連霸，但葉力奇無須多加證明自己符合MVP的頭銜，從初試啼聲的那刻起，他自然的打擊節奏、寫意卻扎實的力量、所具備的藝術感，在在應證他會是個明日之星。

當葉力奇還在馬林魚新秀聯盟跟1A打滾時，雖然全壘打的開關不一定天天開啟，但每當開關一按下，葉力奇總是能將節奏、力量等因素完全應用，並把球牢牢送向外野，看過葉力奇打擊的詹寧斯（Dan Jennings）就相信葉力奇會在大聯盟刮起旋風。

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「當你看他那打擊的姿態，你會大嘆：『老天，他怎麼辦到的？』。」在2002年到2015年待過馬林魚高層的詹寧斯如此形容葉力奇的天賦異稟。

葉力奇手眼相當協調，且肌肉組織發達，這使葉力奇在2010年以首輪之姿加入馬林魚時，讓詹寧斯開始幻想葉力奇勢必成為拿下無數獎項、年年扛2、30轟的明星。「他當時超會打二壘安打，而我相信這些二壘安打終究會成為全壘打。」詹寧斯說著。

確實如詹寧斯所說，雖然葉力奇在小聯盟期間，309場賽事僅打出39轟，大聯盟前兩個完整賽季合計270場敲16支全壘打，但後續迎來大爆發，在馬林魚剩下兩個賽季的開轟次數，就打平了小聯盟時期的39支；轉投釀酒人的兩季更是大量產出80轟，今年更一舉賞給全聯盟打線44支全壘打。而葉力奇之所以能成為穩定重砲，最重要的還是下盤的應用，且在擊球的瞬間能夠穩定右膝，產生必要的槓桿。

針對葉力奇的成就，詹寧斯以「神的恩賜」稱讚他，並接著說：「神打算造一個優秀的打者，因此就有了葉力奇。神給了他天賦，剩下的則靠他的努力獲得。他很有天賦，也很受眷顧，並一步一腳印讓自己的能力得以充分發揮。」。