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MLB／楚奧特再奪MVP 好球帶嗅覺是成功之道

2019-11-15 17:35聯合新聞網 綜合報導

楚奧特第三度贏得美聯MVP。 美聯社
楚奧特第三度贏得美聯MVP。 美聯社
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繼2014和2016年後，楚奧特（Mike Trout）再度收下美聯MVP，生涯三度獲獎為美聯史上第六人；此外，三次都是在前一年排名第二後獲獎，為大聯盟史上首人。楚奧特不斷締造紀錄，但在成為準名人堂前，在小聯盟打滾的他，曾經每49個打數才有機會開轟。

2009年楚奧特還在新人聯盟等待爬升機會，楚奧特曾在一次投打中，把挖地瓜的球硬是打成一壘安打。任職過天使球員發展總監，也帶過楚奧特的弗洛勒斯（Flores）就驚嘆：「我的天啊！」。

儘管楚奧特有著驚人的力量，但這樣的天賦在他粗糙的打擊技巧下，難以完全轉化成開轟的本錢，因為打擊姿勢的問題，常常打成滾地球。在小聯盟的日子裡，儘管有著.341/.426/.516亮眼的打擊三圍，但是290場比賽下來，全壘打次數是少之又少的23次。

不過，楚奧特與時俱進，靠著打擊方面的調整，他的開轟基因開始甦醒。2011年在2A的91場比賽打出11次全壘打，2012年站穩大聯盟後更是連年上演驚人表現，生涯目前285轟，平均飛行距離長達419呎（約128公尺）。對此，弗洛勒斯表示：「他真得很特別，儘管他很年輕。當你靠近他，你就會知道他有多壯，而你也知道他能夠轉化成擊球的力量。」

除了力量之外，楚奧特也趁著在小聯盟的時候培養自己選球的能力，常常耐心等待首顆好球出現才會打算出棒。這也讓他升上大聯盟後有驚人的好球帶嗅覺。靠著本身的天賦，與後天的培養，楚奧特在大聯盟的打擊率逐年攀升，從首年的0.238一路提高到0.353。

弗洛勒斯最後補充道：「對楚奧特來說，力量才是讓他打擊爆發的最後一項成分。熟悉了好球帶，才能適時擊球，球打多了，配上力道，自然會開花結果。」。

基因

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