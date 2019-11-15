MLB／楚奧特再奪MVP 好球帶嗅覺是成功之道

2019-11-15 17:35 聯合新聞網 綜合報導



楚奧特第三度贏得美聯MVP。 美聯社 分享 facebook

繼2014和2016年後，楚奧特（Mike Trout）再度收下美聯MVP，生涯三度獲獎為美聯史上第六人；此外，三次都是在前一年排名第二後獲獎，為大聯盟史上首人。楚奧特不斷締造紀錄，但在成為準名人堂前，在小聯盟打滾的他，曾經每49個打數才有機會開轟。

2009年楚奧特還在新人聯盟等待爬升機會，楚奧特曾在一次投打中，把挖地瓜的球硬是打成一壘安打。任職過天使球員發展總監，也帶過楚奧特的弗洛勒斯（Flores）就驚嘆：「我的天啊！」。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

儘管楚奧特有著驚人的力量，但這樣的天賦在他粗糙的打擊技巧下，難以完全轉化成開轟的本錢，因為打擊姿勢的問題，常常打成滾地球。在小聯盟的日子裡，儘管有著.341/.426/.516亮眼的打擊三圍，但是290場比賽下來，全壘打次數是少之又少的23次。

不過，楚奧特與時俱進，靠著打擊方面的調整，他的開轟基因開始甦醒。2011年在2A的91場比賽打出11次全壘打，2012年站穩大聯盟後更是連年上演驚人表現，生涯目前285轟，平均飛行距離長達419呎（約128公尺）。對此，弗洛勒斯表示：「他真得很特別，儘管他很年輕。當你靠近他，你就會知道他有多壯，而你也知道他能夠轉化成擊球的力量。」

除了力量之外，楚奧特也趁著在小聯盟的時候培養自己選球的能力，常常耐心等待首顆好球出現才會打算出棒。這也讓他升上大聯盟後有驚人的好球帶嗅覺。靠著本身的天賦，與後天的培養，楚奧特在大聯盟的打擊率逐年攀升，從首年的0.238一路提高到0.353。

弗洛勒斯最後補充道：「對楚奧特來說，力量才是讓他打擊爆發的最後一項成分。熟悉了好球帶，才能適時擊球，球打多了，配上力道，自然會開花結果。」。