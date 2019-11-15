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MLB／國聯MVP貝林格 高中時整季竟只敲1轟

2019-11-15 17:57聯合新聞網 綜合報導

貝林格。 路透
貝林格。 路透
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美、國兩聯MVP今日揭曉，國聯由貝林格（Cody Bellinger）脫穎而出，擊敗同樣是得獎熱門的葉力奇（Christian Yelich），拿下本屆國聯MVP。如今已是貨真價實的MVP，不過鮮少人知道貝林格在高中四年級時，只是個整球季僅敲1支全壘打的小毛頭。ESPN作家岡薩雷茲（Alden Gonzalez）撰文貝林格成功背後的故事。

貝林格在打職業棒球前，在每個層級中，身材幾乎都小上一號。直到高三才從5呎8吋（約173公分）竄升至6呎4吋（約193公分），雖然身體抽高，但2013年第4輪被道奇選中時，體重也僅僅165磅（約75公斤）。

對於貝林格的難胖體質，他的父親克雷（Clay Bellinger）苦惱表示：「他已經吃很多了，但就是長不了肉，只能說是基因的問題囉。」。

雖然沒辦法像其他人依樣靠蠻力，在學時也常常被嘲笑開不了轟，但靠著手眼協調及打擊技術上的特色，不斷能夠不斷打出強勁的平飛球，同時憑藉選球能力，很少被騙出棒壞球。雖然老爸克雷也很希望兒子貝林格能再多敲幾支全壘打，但他補充：「如果他太專注在開轟，很可能做其他擅長的事就會分心。」

根據美媒The Athletic指出，儘管貝林格先天上不足，但他仍在其中一個小聯盟休賽季，每天搭配高蛋白喝掉至少1加侖（約3.7公升）的牛奶力求增重，也順利收到成效，體重增加了20磅（約9公斤），搭配長時間培養的打擊技巧，貝林格表現突飛猛進。

在新人聯盟期間，貝林格98場比賽僅敲4支全壘打，隨後數次以倍數竄升，2015年高階1A的128場賽事開轟30次，隔年117場也有26轟的好表現；從2017年踏上大聯盟到現在合計450場比賽更敲了111支。對於貝林格的表現，克雷很有自信的稱讚自己的兒子：「我一直都相信，只要他踏上大聯盟，絕對會是個能有三成打擊率，被保送100次的打者，如今他做到了，我相信他還能更好。」。

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