MLB／提前關機沒差 楚奧特抱回第三座美聯MVP

2019-11-15 08:47 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



楚奧特獲選美聯MVP。 美聯社 分享 facebook 天使當家球星楚奧特（Mike Trout）完美演繹，作為第二名是給自己再衝刺的動力，他在今天抱回生涯第三座美聯MVP，三次全數都在前一年屈居第二後隔年勝出，是大聯盟史上第一人。

美聯MVP票選結果差距只有20分，楚奧特拿下17張第一名選票、總分355分，擊敗太空人布萊格曼（Alex Bregman）的13張第一名選票、總分335分，兩人也包辦全部的前兩名選票。

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繼2014和2016年後，楚奧特再度收下美聯MVP，生涯三度獲獎為美聯史上第六人，三次都在前一年排名第二後捲土重來奪獎，則是兩聯盟不曾有人辦到的成就；事實上，楚奧特的八個大聯盟完整賽季，也僅一次在年度MVP票選上跌出前二。

楚奧特今年因為右腳傷勢，提前在9月中旬關機，當時是否覺得將影響爭取美聯MVP？楚奧特說：「確實是，我大概有一個月是帶傷上場，直到無法再上為止，布萊格曼和塞米恩（Marcus Semien）都打出不可思議的球季，我一直都有注意到，每次與運動家和太空人交手，他們都打得很出色。」

楚奧特本季繳出2成91打擊率、104分打點和生涯新高的45轟，他的上壘率4成38、長打率6成45和整體攻擊指數1.083都在美聯領先，儘管球季提前畫下句點，仍獲得青睞抱回美聯MVP大獎。

布萊格曼比楚奧特多打22場比賽，球隊戰績也遠優於天使，仍無力擊敗這位強勁對手，票選結果出爐後，他透過推特送上道賀，「恭喜楚奧特和塞米恩，今年打出不可思議的賽季，能與你們競爭是我的榮耀，感謝我的家人、隊友、教練和朋友，等不及春訓開始了。」