MLB／斬斷葉力奇連霸 道奇貝林格收國聯MVP

2019-11-15 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



貝林格獲得國聯MVP。 美聯社 分享 facebook 國聯年度MVP由道奇貝林格（Cody Bellinger）與釀酒人葉力奇（Christian Yelich）相爭，兩人從季初的絕佳狀態一路狂燒，最終在MVP票選上分居前二，貝林格抱回大獎，感謝葉力奇給的良性競爭，「那毫無疑問讓我今年成為一位更好的球員。」

大聯盟年度獎項頒發今天進入年度MVP，國聯上演兩位外野手的對決，貝林格拿到19張第一名選票，以總分362分擊敗葉力奇的10張第一名選票、總分317分；另一張第一名選票則由國民瑞登（Anthony Rendon）拿到、排名第三。

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貝林格本季出賽156場，留下3成05打擊率、170支安打、47支全壘打、115分打點，今年已先入手銀棒獎與金手套，如今再為榮耀的2019年賽季增添一座獎盃。

「太不可思議了，這絕對是我一直以來的夢想。」2017年拿下國聯新人王，如今再奪國聯年度MVP，貝林格表示，「我很高興今年能有機會向外界展示自己的能耐。」他也是史上第18位拿過國聯新人王與MVP的球員，前一人為小熊布萊恩（Kris Bryant）。

邁入大聯盟第三年的貝林格，開季成績就爆衝，與葉力奇相互輝映，這場國聯MVP的戰爭從季初就一路燒到季末，最終也在票選上雄踞前二。貝林格表示，「那確實讓我成為一位更好的球員。」更優異的守備，或許是貝林格能獲得更多選票青睞的主因，他也說：「我不知道獲得選票的確實原因，但我也認為那應該有幫助。」

貝林格是道奇隊史第13位獲得這座獎項的球員，前一人為2014年克蕭（Clayton Kershaw）；貝林格的勝出，也斬斷了葉力奇的連霸之路，這是國聯史上第九次前一年的MVP得主隔年排名票選第二。