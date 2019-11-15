MLB／偷暗號影響貝爾川飯碗？大都會：靜待調查

2019-11-15 07:52 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



大都會總經理范維格南（左）力挺新教頭貝爾川。 美聯社 分享 facebook

太空人違規以外野鏡頭竊取捕手暗號風波，燒到紅襪與大都會教頭，外界已在關注此事是否影響貝爾川（Carlos Beltran）的飯碗，大都會總經理范維格南（Brodie Van Wagenen）對此回應：「目前來看，我看不出這事關大都會什麼事。」他表示將靜待大聯盟的調查，再來決定下一步。

大聯盟年度獎項頒獎在本周進入重頭戲，但焦點全被太空人的偷暗號事件搶光，此事在全美體壇延燒，最新進度扯出多位已不在太空人陣中的教練，包括目前擔任紅襪教頭的柯拉（Alex Cora）、剛接下大都會兵符的貝爾川，都傳是太空人以電子設備竊取暗號的關鍵角色。

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貝爾川昨天受訪，並未承認參與以攝影鏡頭竊取暗號，他說：「我會用的唯一電子設備是電腦，我很驕傲我們都用電腦研究投手，尋找一些投球上的小細節是很有趣的事，如果捕手太懶、投手沒有擋好暗號，當然會有球員善加利用這點。」柯拉則是拒絕針對此事發言，報導中指他正是以聲響告知場上選手暗號的團隊之一。

貝爾川是否可能一場還未執教就丟掉兵符，目前還言之過早，范維格南就說：「這些事情事發生在太空人，我們還不知道是否真的發生或根本沒有，但現階段，我不懂這關大都會什麼事，就讓大聯盟來決定下一步該怎麼做，等待蒐集更多資訊吧！」

大聯盟本周已對此事展開調查，貝爾川與柯拉都是調查對象，但媒體分析指出，目前並無更多證據證明兩人參與其中，兩位教頭受罰的機率很低，也可能僅獲輕判。