MLB／小史、瑞登想留國民？波拉斯：他們待得很舒服

2019-11-15 07:51 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



史特拉斯堡(右)與瑞登，能否續留國民仍要再談。 歐新社 分享 facebook 國民想留下奪冠兩大功臣史特拉斯堡（Stephen Strasburg）和瑞登（Anthony Rendon），電話都要打給同一個人，就是超級經紀人波拉斯（Scott Boras），他今天受訪時誇國民的好，但也不忘力銷客戶，打出「大賽型球員」招牌，盼吸引季後賽球隊上門詢價。

國民今年奪得隊史首冠，小史與瑞登絕對是投打的最大功臣，前者在世界大賽拿下兩勝，帶回系列賽MVP，後者屢在沒有退路的比賽於第七局後建功，都證明了自己在大比賽的強心臟。

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波拉斯表示，「任何贏得冠軍的球員，都會享受著自己所待的球隊、所辦到的事，他們在季後賽大展身手，史特拉斯堡擊敗了幾支冠軍隊伍，瑞登在季後賽完全是個球星，打出MVP級的成績，季後賽的氛圍很適合他。」

被問到兩人是否在國民待得舒服？波拉斯反問：「你看看他們，然後問我他們待得舒服嗎？」他進一步推崇國民球團，對勝利有企圖，長期建立贏球文化，「他們的目標就是贏球，而且確實執行了。」

說盡國民的好話，但波拉斯的兩位客戶能否續留國民，還是存在許多未知數；去年哈波（Bryce Harper）進入自由市場，國民提出的合約包含大量延遲付款，「國民年金式」的合約無力打動哈波，最終他選擇接受費城人提出的13年3.3億美元合約。