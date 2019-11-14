MLB／柳賢振塞揚票選第二 追平王建民、達比修

2019-11-14 08:28 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



南韓左投柳賢振的2019年球季，在璀璨中帶有些許遺憾，8月後狀態下滑，亞洲投手奪塞揚第一人的榮耀也一併從他的指隙間溜走，國聯塞揚最終獎落大都會狄葛隆（Jacob deGrom），柳賢振與國民薛則（Max Scherzer）並列第二，追平由王建民和達比修有共同保持的亞洲投手最佳塞揚票選成績。

在8月以前，柳賢振都還是奪獎呼聲最高的國聯塞揚候選，但季末疲軟賠掉他的獲獎機率；同時間，狄葛隆默默衝刺成績，最終防禦率收在2.43，縮小與柳賢振2.32之間的差距，且其他各項進階數據幾乎壓倒柳胖，逆勢搶下國聯塞揚。

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狄葛隆共收下29張第一名選票，唯一一張不是投給狄葛隆的第一名選票，就是落入柳賢振口袋，由來自洛杉磯的記者威克（Mark Whicker）所投出。

柳賢振以總分72分，與薛則並列第二，已經追平亞洲投手在塞揚票選上的最佳成績，過往由王建民和達比修有共同保持。

2006年王建民效力洋基時，繳出19勝6敗、防禦率3.63，在票選上不敵勝敗皆相同、但防禦率2.77壓倒性勝出的桑塔納（Johan Santana），桑塔納囊括全部28張第一名選票，以總分140分大勝王建民的51分。

2013年美聯塞揚由當時效力老虎的薛則搶下，但這一年也是日本投手的豐收年，達比修憑藉13勝9敗、防禦率2.83 ，外帶277次三振，以93分在票選高居第二，拿下14勝6敗、防禦率2.66的岩隈久志排名第三，為紅襪扛起關門重任的上原浩治也排到第七。