親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

屏東內埔清晨傳惡火 一家6口4人無生命跡象

運動筆記2019 紐約馬拉松：那天，在秋葉落下之後。人生初半馬-我在田中馬拉松初半馬訓練營的最終章 !
健行筆記山林開放後...那些仍然該面對的問題攀登火炎山 竟忘了帶芭蕉扇
NBA賽事精華- 老鷹 vs. 金塊 (11月13日)賽事精華- 拓荒者 vs. 國王 (11月13日)

MLB／柳賢振塞揚票選第二 追平王建民、達比修

2019-11-14 08:28聯合報 記者陳宛晶／即時報導

南韓左投柳賢振的2019年球季，在璀璨中帶有些許遺憾，8月後狀態下滑，亞洲投手奪塞揚第一人的榮耀也一併從他的指隙間溜走，國聯塞揚最終獎落大都會狄葛隆（Jacob deGrom），柳賢振與國民薛則（Max Scherzer）並列第二，追平由王建民和達比修有共同保持的亞洲投手最佳塞揚票選成績。

在8月以前，柳賢振都還是奪獎呼聲最高的國聯塞揚候選，但季末疲軟賠掉他的獲獎機率；同時間，狄葛隆默默衝刺成績，最終防禦率收在2.43，縮小與柳賢振2.32之間的差距，且其他各項進階數據幾乎壓倒柳胖，逆勢搶下國聯塞揚。

狄葛隆共收下29張第一名選票，唯一一張不是投給狄葛隆的第一名選票，就是落入柳賢振口袋，由來自洛杉磯的記者威克（Mark Whicker）所投出。

柳賢振以總分72分，與薛則並列第二，已經追平亞洲投手在塞揚票選上的最佳成績，過往由王建民和達比修有共同保持。

2006年王建民效力洋基時，繳出19勝6敗、防禦率3.63，在票選上不敵勝敗皆相同、但防禦率2.77壓倒性勝出的桑塔納（Johan Santana），桑塔納囊括全部28張第一名選票，以總分140分大勝王建民的51分。

2013年美聯塞揚由當時效力老虎的薛則搶下，但這一年也是日本投手的豐收年，達比修憑藉13勝9敗、防禦率2.83 ，外帶277次三振，以93分在票選高居第二，拿下14勝6敗、防禦率2.66的岩隈久志排名第三，為紅襪扛起關門重任的上原浩治也排到第七。

柳賢振狄葛隆

相關新聞

MLB／今年不當老二了 韋蘭德抱回生涯第二座塞揚

2019-11-14 08:11

MLB／又掃29張第一名選票 狄葛隆衛冕國聯塞揚

2019-11-14 07:58

MLB／太空人靠偷暗號奪冠？ 受害者道奇：當年就懷疑

2019-11-14 07:05

MLB／不是洋基布恩 雙城波德利攔截美聯最佳教頭獎

2019-11-13 09:10

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

MLB／大谷復健順利 本月底進行投球練習

2019-11-12 15:10

MLB／53轟奪國聯新人王 阿隆索明年要拚季後賽

2019-11-12 09:20

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

2019-10-31 07:00

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

最後一滴血及時甦醒 太空人準備光榮返校

2019-10-28 07:00

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-13 12:07

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

2019-11-13 10:49

12強／慘敗台灣遭終止連勝 南韓網友衝擊竟有這麼大

2019-11-13 20:49

12強／她得花多少的年華 才能等到張奕夢想之球

2019-11-13 18:10

12強／澳洲也不示弱拔美國 台、美、澳戰局混沌

2019-11-13 14:14

NBA／朗多歸隊就建功 詹姆斯：組織工作交給他

2019-11-13 15:58

12強／慶賀中華贏南韓 日本網友：正義必勝

2019-11-13 11:17

12強／中華隊想拚奧運門票 剩5種機會

2019-11-13 22:57

NBA／詹姆斯、庫茲瑪關鍵外線 湖人射下太陽

2019-11-13 12:46

NBA／合作不到兩個月 籃網掰了執行長

2019-11-13 09:10

12強／左、右打靈魂調度 中華隊奇襲南韓奏效

2019-11-13 09:00

12強／只被墨西哥敲1安 日本3：1奪第3勝

2019-11-13 21:15

NBA／遭火箭交易 保羅感覺背後被人捅刀

2019-11-13 15:58

NBA／勇士傷不停 後衛李右手掌骨折

2019-11-13 10:43

12強／張奕13.2局未失分 破上屆大谷13局紀錄

2019-11-13 12:08

12強／夢到大白馬 張奕父親：相信兒子有好表現

2019-11-13 12:54

12強／澳贏美、日勝墨 4強未明中華隊機會來了

2019-11-14 00:02

12強／南韓遭中華隊重創 媒體開始擔心奧運之路

2019-11-13 18:30

NBA／已兩度攻下40分10助攻 楊恩併肩喬丹、詹姆斯

2019-11-13 15:53

出身陽家班從小愛棒球 張奕兒時打球萌樣曝光

2019-11-13 16:23

12強／棄打從投成功機率極低 張奕變身太神奇

2019-11-14 07:00

NBA／懷特單節狂砍7記三分球 史上菜鳥第一人

2019-11-13 13:30

中華隊完封韓國！專業球評解釋：棒球情蒐，是怎麼回事？

2019-11-14 08:01

NBA／楊恩狂轟42分11助攻 斬斷金塊4連勝

2019-11-13 13:21

CBA／林書豪飆28分無用 北京隊4連勝止步

2019-11-14 00:14

NBA／安比德致勝爆扣 76人一分險勝騎士

2019-11-13 11:24

NBA／「歐陸連線」挺身而出 國王近5戰搶4勝

2019-11-13 14:32

NBA／巴特勒雙十領軍 熱火以逸待勞擊退活塞

2019-11-13 11:45

ATP年終賽／年終球王之爭 納達爾佔上風

2019-11-13 14:21

NBA／紐媒爆尼克主帥飯碗不保 球員齊聲力挺

2019-11-13 18:22

追求12強更高名次 讓「雖敗猶榮」遺憾不復見

2019-11-14 07:00

黑豹旗／建中熊偉真的「威」 面對甲組連送K

2019-11-13 14:03

NBA／火箭葛登膝蓋將動刀 休6周再回歸

2019-11-13 13:29

12強／陳冠宇、陳鴻文完美固後防 中華隊吃定心丸

2019-11-14 00:06

MLB／不是洋基布恩 雙城波德利攔截美聯最佳教頭獎

2019-11-13 09:10

ATP年終賽／退費德勒、經典戰逆轉小約 汀恩首闖4強

2019-11-13 10:16

NBA／米契爾30分領軍 爵士逆轉籃網奪4連勝

2019-11-13 14:35

MLB／太空人靠偷暗號奪冠？ 受害者道奇：當年就懷疑

2019-11-14 07:05

12強／立委爆役男球員出國曾卡關 體育署：改進

2019-11-13 13:39

MLB／今年不當老二了 韋蘭德抱回生涯第二座塞揚

2019-11-14 08:11
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top