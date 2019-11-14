MLB／今年不當老二了 韋蘭德抱回生涯第二座塞揚

2019-11-14 08:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



三次在塞揚票選上屈居第二，36歲老牌強投韋蘭德（Justin Verlander）今年終於不悲情了，他在「太空人內戰」中以17張第一名選票、總分171分，擊敗隊友柯爾（Gerrit Cole）的13張第一名選票、總分159分，獎盃櫃終於可以擺進生涯第二座塞揚獎座了。

韋蘭德今年繳出21勝6敗、防禦率2.58，成績無可挑剔，他的勝場數、每局被上壘率（WHIP值）0.80、被打擊率0.172和投球局數223局全是大聯盟領先者，唯一的競爭對手是來自同隊的柯爾。

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生涯第七個球季，柯爾趁著進入自由市場前成功為自己炒熱身價，送出20勝5敗、防禦率2.50的超狂成績單，326次三振在全大聯盟遙遙領先，WHIP值0.89也僅遜於韋蘭德，票選前外界就知這是一場「太空人vs.太空人」的戲碼，最終開票結果也不令人意外。

兩人包辦全部第一名和第二名選票，韋蘭德共收17張第一名和13張第二名票，柯爾拿下13張第一名和17張第二名票，這也是美聯史上第一次同隊投手在塞揚票選上居前二，國聯則發生過四次。

韋蘭德的前一座塞揚在2011年效力老虎時拿下，接下來在2012、2016、2018年都居第二，且總分各別只輸4、5、15分，在票選上顯得苦情，今年總算再以36歲高齡抱回這座投手大獎，成為繼2004年克萊門斯（Roger Clenmens）42歲獲獎後的最高齡塞揚。

兩位太空人投手太強悍，其他美聯投手只有爭第三名的份，最終由光芒摩頓（Charlie Morton）以18張第三名選票、總分75分排名第三。