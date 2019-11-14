MLB／又掃29張第一名選票 狄葛隆衛冕國聯塞揚

2019-11-14 07:58 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



去年憑著防禦率1.70平定塞揚票選，大都會強投狄葛隆（Jacob deGrom）今年的「拉票神器」是國聯領先的255次三振，他共收下29張第一名選票、總分207分，完成塞揚二連霸，成為大聯盟史上第12人、國聯第七人；國民強投薛則（Max Scherzer）和道奇韓籍左投柳賢振，同以總分72分並列第二。

狄葛隆去年只拿10勝，但防禦率1.70領先競爭對手一大截，在票選上大幅壓倒薛則，狂收29張第一名選票，成為史上勝場最少的塞揚先發投手；狄葛隆今年再次叩關塞揚，繳出11勝8敗、防禦率2.43，255K居國聯之冠，再一次讓薛則只有陪榜的份。

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「再次收下這座獎杯是份榮耀。」狄葛隆表示，「每一次上場投球，我的目標都是讓對手每一局都掛蛋，我會帶著一樣的心態面對明年球季，盡我所能幫助大都會贏得越多比賽。」加上兩天前拿下國聯新人王的阿隆索（Pete Alonso），這是大都會隊史首度同一年包辦兩座由全美棒球作家協會選出的年度獎項。

唯一一張沒有投給狄葛隆的第一名選票，落入柳賢振手中，他今年球季開高走低，直到8月12日時防禦率還只有1.45，已收12勝，被看好問鼎塞揚的希望濃厚，但接下來多場表現疲軟，8月的單月防禦率是7.48，最終整季繳出14勝5敗、防禦率2.32依然出色，但投球局數僅182.2局，且進階數據全面皆輸，在票揚票選上難獲青睞。

薛則受到傷勢影響，本季兩度進入傷兵名單，仍繳出11勝7敗、防禦率2.92，入圍塞揚候選，但也再一次在票選上陪榜，無緣入手生涯第四座塞揚獎盃。