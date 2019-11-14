MLB／太空人靠偷暗號奪冠？ 受害者道奇：當年就懷疑

2019-11-14 07:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



太空人遭指控在2017年就用電子儀器竊取暗號，以違規方式登頂世界大賽冠軍，晉級路上的兩大「亡魂」洋基與道奇對此表態，洋基教頭布恩（Aaron Boone）說：「不希望這類事情出現在我們的比賽中。」道奇棒球事務部門總裁弗里曼（Andrew Friedman）則表示，「我們當時就有懷疑，但不知道他們具體做了什麼。」

太空人偷暗號的爭議層出不窮，但屢次都以查無不法作收，昨天the Athletic網站的報導刊載前太空人投手費爾斯（Mike Fiers）的爆料內容，證實早在2017年，前東家就透過架設在外野的鏡頭竊取捕手暗號，大聯盟已對此展開調查。

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太空人是2017年冠軍，晉級路上依序在美聯冠軍賽和世界大賽對戰洋基與道奇，都在打滿七場後勝出，如今兩隊也被視為太空人違規竊取暗號的最大受害者。

洋基七戰遭淘汰後，總教練吉拉迪（Joe Girardi）丟掉飯碗，現任教頭布恩（Aaron Boone）不對自己未親身經歷的往事發言，但他強調：「不希望在我們的球賽裡遇到這種事情。」

就差一勝與世界大賽冠軍無緣的道奇，確實有些意見，弗里曼表示，「我們當時就有懷疑，只是不知道他們具體做了什麼。」達比修有在系列賽的兩場先發都僅撐1.2局被打爆退場，事後還被指是投球動作遭破解，但現在看來並不單純，弗里曼就說：「我們隊上有擅長破解暗號的球員，他看了達比修的投球後說，不可能從他的動作中看出那些。」

昨天新聞出爐後，達比修也轉載於自己的推特上，留言寫著：「現在知道我還不錯了吧！」釣出不少網友向他道歉，當年錯怪他了。