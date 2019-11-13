MLB／不是洋基布恩 雙城波德利攔截美聯最佳教頭獎

2019-11-13 09:10 聯合報 記者 聯合報 記者 吳敏欣 ／即時報導



雙城教頭波德利獲年最佳教頭。 美聯社 分享 facebook 大聯盟今天公布年度最佳總教練獎，美聯部分競爭激烈，雙城菜鳥教頭波德利（Rocco Baldelli）雖然和洋基總教練布恩（Aaron Boone）同獲13張第一名選票，但因第二名選票多出四張而帶走大獎。

38歲的波德利帶出雙城重砲部隊，全季敲出大聯盟新紀錄的307轟，讓雙城留下101勝61敗的隊史次佳戰績，比去年多出23勝，並奪回自2010年以來第一次美聯中區龍頭，自己則成為史上第一位，首年執掌教鞭就笑納百勝的總教練。

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「我們今年有許多事很順利，這給歸工於我們團隊。」波德利說道，「今年真是驚喜的一年，我不會把這座獎歸於個人，我以身為雙城的一分子受獎。」

由於計算方式為第一名選票獲五分、第二名選票獲三分、第三名選票獲一分，波德利以13張第一名、13張第二名和兩張第三名得到106分居冠，布恩同有13張第一名選票，但第二名只有九張、第三名有四張，總分96分，位居第三的光芒總教練凱許（Kevin Cash）也有分到三張第一名選票，總分為33分。

波德利是雙城隊史第四位獲獎的教頭，也是近三年來第二位，2017年才由莫里特（Paul Molitor）帶回此獎。

國聯則是紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）脫穎而出，他雖然只獲十張第一名選票，比釀酒人康索（Craig Counsell）還少三張，最後仍以總分七分之差，些微差距中選。

席爾特成為史上第一位生涯沒打過職棒，就拿到最佳總教練獎的人，然而上周剛歷經喪母之痛，此刻心情複雜，「這段時間很艱困，我很感激母親和父親一同相處的時光。」