親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

港中文大學申請禁制令 限制警方無搜查令不得進入校園

國民黨不分區名單 媒體人：有綁架韓粉的感覺「爛透了」

運動筆記永達保經5000人全台齊健走 捐250萬長照專車基金與神同行（一）
健行筆記[筆記] 米亞桑Ｘ百岳 迷途自處講座重點整理-2019台大場0926-1003 南二段 走走停停 只為揭開面紗下的美麗
NBA今日最佳灌籃- Donovan Mitchell (11月12日)賽事懶人包 (11月12日)

MLB／不是洋基布恩 雙城波德利攔截美聯最佳教頭獎

2019-11-13 09:10聯合報 記者吳敏欣／即時報導

雙城教頭波德利獲年最佳教頭。 美聯社
雙城教頭波德利獲年最佳教頭。 美聯社
分享
大聯盟今天公布年度最佳總教練獎，美聯部分競爭激烈，雙城菜鳥教頭波德利（Rocco Baldelli）雖然和洋基總教練布恩（Aaron Boone）同獲13張第一名選票，但因第二名選票多出四張而帶走大獎。

38歲的波德利帶出雙城重砲部隊，全季敲出大聯盟新紀錄的307轟，讓雙城留下101勝61敗的隊史次佳戰績，比去年多出23勝，並奪回自2010年以來第一次美聯中區龍頭，自己則成為史上第一位，首年執掌教鞭就笑納百勝的總教練。

「我們今年有許多事很順利，這給歸工於我們團隊。」波德利說道，「今年真是驚喜的一年，我不會把這座獎歸於個人，我以身為雙城的一分子受獎。」

由於計算方式為第一名選票獲五分、第二名選票獲三分、第三名選票獲一分，波德利以13張第一名、13張第二名和兩張第三名得到106分居冠，布恩同有13張第一名選票，但第二名只有九張、第三名有四張，總分96分，位居第三的光芒總教練凱許（Kevin Cash）也有分到三張第一名選票，總分為33分。

波德利是雙城隊史第四位獲獎的教頭，也是近三年來第二位，2017年才由莫里特（Paul Molitor）帶回此獎。

國聯則是紅雀總教練席爾特（Mike Shildt）脫穎而出，他雖然只獲十張第一名選票，比釀酒人康索（Craig Counsell）還少三張，最後仍以總分七分之差，些微差距中選。

席爾特成為史上第一位生涯沒打過職棒，就拿到最佳總教練獎的人，然而上周剛歷經喪母之痛，此刻心情複雜，「這段時間很艱困，我很感激母親和父親一同相處的時光。」

雙城大聯盟光芒

相關新聞

聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00

MLB／大谷復健順利 本月底進行投球練習

2019-11-12 15:10

MLB／53轟奪國聯新人王 阿隆索明年要拚季後賽

2019-11-12 09:20

MLB／艾瓦瑞茲全票通過 美聯新人王連兩年DH

2019-11-12 08:13

MLB／連2年大灑幣？ 傳費城人鎖定柯爾

2019-11-11 11:44

MLB／教士改版戰袍 馬恰多穿上棕色復古條紋衣

2019-11-11 10:50

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

2019-10-31 07:00

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

最後一滴血及時甦醒 太空人準備光榮返校

2019-10-28 07:00

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

12強Live／陳鴻文再見三振 中華砲打韓國7:0奪複賽首勝

2019-11-12 21:38

12強／敗給中華隊 韓媒：千葉慘事震驚韓國

2019-11-12 22:47

12強／中華隊完封勝南韓 一級賽事第一次

2019-11-12 21:41

12強／重創南韓 洪一中：贏得一點都不僥倖

2019-11-12 23:22

12強／中華隊擊敗南韓 辜仲諒頒370萬立即獎

2019-11-12 23:27

12強／對決中華隊3大戰役 金廣鉉最短局數退場

2019-11-12 20:09

12強／南韓遭中華隊重創 金卿文：各方面都輸

2019-11-12 23:30

12強／中華7:0完封南韓 保住挑戰東奧門票機會

2019-11-13 00:34

中華隊漂亮完封韓國 球員、教練、情蒐功不可沒

2019-11-13 07:00

12強／恐韓症不見了 新一代中華隊拚翻轉

2019-11-13 08:07

12強／中華隊打線失靈 洪一中想到頭都快破了

2019-11-12 17:27

12強／美國連5戰開轟 4:3勝日本奪複賽首勝

2019-11-12 21:46

12強／對韓勝差最大一戰 球迷沸騰

2019-11-13 00:38

12強／引導投手完封 高宇杰滿意自己表現

2019-11-12 23:32

12強／曾豪駒提醒 陳俊秀開轟找回手感

2019-11-12 23:00

NBA／得知傷勢與KD相似 朗多復出臨時踩煞車

2019-11-12 13:00

NBA／蝙蝠亂入帕克背號退休儀式 全場高呼吉諾布里

2019-11-12 16:33

12強／燃燒112球 張奕延續無失分紀錄

2019-11-13 00:06

NBA／撕破球衣又打壞看板 字母哥賽後表悔意

2019-11-12 14:40

NBA／遭主帥冰板凳 波爾辛吉斯：我不怪他

2019-11-12 14:56

NBA／海瓦德動刀休6周 綠衫軍退獨行俠收8連勝

2019-11-12 11:23

NBA／湖人AD肩傷加劇 出賽打問號

2019-11-12 15:15

NBA／柯瑞親口說要拚本季復出 手傷比原想複雜

2019-11-12 13:20

12強／墨西哥雙轟完封澳洲 複賽3勝暫居第一

2019-11-12 14:00

12強／扮火車頭撞倒南韓 胡金龍：還有兩戰關鍵

2019-11-12 23:22

NBA／格林回歸首戰就被趕出場 勇士苦吞4連敗

2019-11-12 15:40

12強／先發7右打 轟垮南韓王牌左投

2019-11-13 00:06

12強／遭中華隊打退場 金廣鉉：今年最糟表現

2019-11-13 07:56

NBA／雷納德首遇老東家 準大三元率快艇壓暴龍

2019-11-12 15:50

12強／墨複賽全勝 美開轟數稱王

2019-11-13 00:44

12強／胡金龍帶頭衝 陳俊秀放鬆開轟

2019-11-13 00:06

12強／扛起第一棒 胡金龍：先想辦法上壘

2019-11-12 17:31

NBA／50年來最佳 哈登前10戰37.3分超越喬丹

2019-11-12 15:59

NBA／葛里芬復出無用 灰狼維金斯33分拔活塞

2019-11-12 11:58

12強／左、右打靈魂調度 中華隊奇襲南韓奏效

2019-11-13 09:00

12強／後援2.1局無失分 王躍霖想再提升球速

2019-11-12 18:28

NBA／帕克球衣退休 鄧肯：最愛搭檔的控衛

2019-11-12 17:50

NBA／全場遭暴龍包夾 雷納德：讓我和隊友變好

2019-11-12 17:21

NBA／會送「柯黑」球鞋嗎？ 柯瑞妙回大咖名字

2019-11-12 10:13

NBA／第四節飆分秀 哈登轟39分擒鵜鶘

2019-11-12 12:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top