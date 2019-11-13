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聘貝爾川任總教練 大都會找對人了！

2019-11-13 07:00梁起華

大約在一周前美國職棒紐約大都會隊正式聘任前職棒球員貝爾川(Carlos Beltran)，成為該隊史上第一位拉丁裔的總教練，貝爾川約兩年前就應徵過同城洋基隊總教練一職，這次能被任用掌大都會隊兵符相當任重道遠，對於他自己來說這是一個「天時、地利、人和」的機會，他自己也相當珍惜，一開始的一些舉動都相當到位，大都會隊這些年來經過很多的風，雨過去兩年開高走低，本文相當看好貝爾川能夠帶領該隊再向前邁進一步。

前大聯盟名將貝爾川接受大都會的聘請，正式接任球隊總教練。 美聯社
前大聯盟名將貝爾川接受大都會的聘請，正式接任球隊總教練。 美聯社
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紐約市有五個行政區，洋基隊位於布朗士(Bronx)，而大都會隊則在亞裔人口最多的皇后區，尤其大都會隊花旗球場所在位置就是有號稱「小台北」或「新中國城」的法拉盛(Flushing)西側，加上大都會隊這些年有台灣的市場行銷人員在努力運作推廣，大都會隊成為台灣球迷心中的美國職棒「新寵隊」。

在此要先做個教育，類似像是貝爾川這類以講西班牙語為母語且來自拉丁美洲的人，在美國的華文報都將他們稱為西語裔或拉丁裔，筆者在紐約常遇到華人讀者搞不清楚亂稱這些人為「墨西哥人」或「西班牙人」，他們在英語稱為Hispanic American。

美國職棒其實在快80年前就有西語裔的總教練，但直到1970年代與1980年代才有漸漸有非白人裔總教練出現，比較有名如第一位非洲裔教練、也是前大聯盟重砲羅賓森(Frank Robinson)和擔任過蒙特婁博覽隊與舊金山巨人隊的阿魯(Felipe Alou)。

當然過去這幾十年來大聯盟的西語裔教練已越來越多了，最重要的是前兩年獲得美職世界大賽冠軍的總冠軍教練都是西語裔，他們甚至都和貝爾川的老家波多黎各有關。剛出爐的華盛頓國民隊總教頭馬丁尼茲(Dave Martinez)雖是出生於紐約市布魯克林，但父母都來自波多黎各，而前一年奪冠的波士頓紅襪隊教頭柯拉(Alex Cora)更是和貝爾川一樣，不折不扣波多黎各出產的，美國人有時比老中還迷信，所以這次大都會隊在最後抉擇了貝爾川，多少和過去兩年的「波多黎各名牌」有關。

去年世界大賽冠軍紅襪隊的總教練柯拉也是來自波多黎各，而且也曾經是大都會的球員。 ...
去年世界大賽冠軍紅襪隊的總教練柯拉也是來自波多黎各，而且也曾經是大都會的球員。 歐新社資料照片
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另外，大聯盟球隊在過去10多年來受數據科學棒球的影響，漸漸開始大膽聘用沒有執教經驗的人來擔當總教練，例如洋基隊用布恩(Aaron Boone)、密爾瓦基釀酒人找康索(Craig Counsell)等，而且他們也將球隊戰績打的還不錯。這些年來大聯盟的總教練工作性質真的人如其職名「manager」一字，在帶球隊時，管理人員大於真正的戰術與佈陣，後者往往都交由數據與科學分析人員，總教練主要是針對球員的心理與互動為多。因此貝爾川這次受聘大都會在天時方面是恰好趕上目前大聯盟的風潮。

在地利方面，大都會隊處於紐約市皇后區，紐約市本身就是一個移民大都，皇后區更是移民大都中的移民大區，以花旗球場為中心，其東側為法拉盛，以亞裔為主，但球場西側的大半個皇后區從可樂娜(Corona)、傑克森高地(Jackson Heights)、艾姆赫斯特(Elmhurst)等地則都是來自中南美洲的西語裔移民，加上大都會隊本身在陣容和培養拉丁裔球員方面都是不遺餘力，美國職棒這些年來對於在拉丁美洲球迷市場上開發相當用心，貝爾川來到皇后區在人氣上也有加分作用。

此外，紐約球隊這幾年來出了幾名相當受尊重、讓人景仰的西語裔球員，包含以前的洋基隊名將李維拉(Mariano Rivera)、威廉斯(Bernie Williams)和波沙達(Jorge Posada)等，後述兩位也都是波多黎各裔的，而前述兩位李維拉與威廉斯等都和貝爾川一樣，有禮、謙遜、親民，有著和新移民的虛心態度。大都會隊前總教練凱樂威(Mickey Callaway)上球季不但沒辦法帶球隊打進季後賽，球季期間還和媒體發生衝突，搞得相當不堪，貝爾川球員時期就是紳士，大都會隊聘他來，在修補媒體關係還有這層用意。

貝爾川在大聯盟征戰20個球季，打出2725支安打，其中有435支全壘打，生涯打擊...
貝爾川在大聯盟征戰20個球季，打出2725支安打，其中有435支全壘打，生涯打擊率.279。他在大都會有7個球季，打出149支全壘打、並有100次盜壘成功，是生涯的黃金時期。 美聯社資料照片
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而貝爾川在約兩周前消息傳出為下一任總教練時，他曾私下透露將聘請前大都會總教練、也是目前該隊顧問的柯林斯(Terry Collins)為板凳教練，當時美國主流媒體都誇讚他此舉「政治任命」為一好棋。

老柯在退居總教練後，一直還在大都會隊的總管辦公室內擔任顧問職，當時他職教的球員，如古巴大砲塞斯皮德斯(Yoenis Cespedes)、康福托(Michael Conforto)和目前大都會隊主力投手狄格隆(Jacob deGrom)、馬茲(Steve Martz)、辛德嘉(Noah Syndergaard)等都還在目前陣容中，貝爾川將老教練請來坐在球員休息區內管理球員，也具有穩定軍心和輔佐新官的目的。

雖然柯林斯日前傳出可能不會接任板凳教練一職，但至少貝爾川在動作上已作到「虛位以待、獨尊老教頭」，在人和分數這一項也得分了。

大都會貝爾川波多黎各

梁起華

長年旅居紐約的華文媒體人 我只是個喜歡體育的記者，但我從來不是體育記者 體育引領我了解美國文化、記者帶領我了解真實人生

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