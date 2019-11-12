親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
世界12強棒球賽
NBA
籃球
MLB
棒球
棒協賽事特報
綜合
路跑

時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

運動筆記銀髮跑者的紐約馬拉松摘星筆記最有台灣味的馬拉松
健行筆記0926-1003 南二段 走走停停 只為揭開面紗下的美麗 【百岳講堂】山雲白袍~斜槓醫師的登山安全攻略
NBA賽事懶人包 (11月12日)今日最佳好球- Chris Boucher (11月12日)

MLB／大谷復健順利 本月底進行投球練習

2019-11-12 15:10中央社 東京12日綜合外電報導

大谷預料本月底就能站上投手丘開始投球練習，明年球季有機會再展投打「二刀流」。 路...
大谷預料本月底就能站上投手丘開始投球練習，明年球季有機會再展投打「二刀流」。 路透
分享

洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平，9月進行左膝手術後復健良好，球團表示，預料本月底就能站上投手丘開始投球練習，明年球季有機會再展投打「二刀流」。

日本放送協會（NHK）報導，大谷今年9月接受左膝手術，天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）表示，大谷復健順利，這個月底可望重新站上投手丘。

大谷在本季中的9月中旬動手術去除部分左膝骨後，為了明年能再度展現投打「二刀流」持續進行復健。

艾普勒談到大谷復健狀況時說，相當順利，這個月底可望重新站上投手丘。

艾普勒也說明目前大谷的復健內容，包括使用能減少膝蓋負擔的特殊機器跑步，並進行最遠約40公尺的傳接球練習。

待大谷重新站上投手丘開始投球練習後，預計12月中旬時復健將暫時告一段落並進行休養，為備準2月中旬春訓，預計明年初再開始進行訓練。

日本報知體育報導，艾普勒說，由於大谷復健狀況相當順利，預料可依照原先期程於本月底進入牛棚開始投球練習。

他說，負責復健的工作人員向他報告，大谷狀況良好，令人高興。

如果一切順利，投球練習將持續約3到4週。大谷是從9月底開始復健。

天使牛棚大谷翔平

相關新聞

MLB／53轟奪國聯新人王 阿隆索明年要拚季後賽

2019-11-12 09:20

MLB／艾瓦瑞茲全票通過 美聯新人王連兩年DH

2019-11-12 08:13

MLB／連2年大灑幣？ 傳費城人鎖定柯爾

2019-11-11 11:44

MLB／教士改版戰袍 馬恰多穿上棕色復古條紋衣

2019-11-11 10:50

全能好捕手越來越稀少 小熊康崔拉斯成搶手貨

2019-11-11 07:00

球探派打敗數據派 國民證明老派經營仍管用

2019-11-07 07:00

42歲老將圓冠軍夢 弓箭手羅尼可拚千場千局千K

2019-11-06 07:00

國民奇蹟難以複製 洋基、道奇想奪冠仍得靠砸錢

2019-11-05 07:00

柯爾、瑞登決戰世界大賽 不可思議的2011年選秀

2019-10-31 07:00

國民隊史首冠之路好坎坷 急需韋蘭德一局爆幫忙

2019-10-30 07:00

最後一滴血及時甦醒 太空人準備光榮返校

2019-10-28 07:00

索托世界大賽首戰甦醒 國民有望打碎專家眼鏡？

2019-10-23 16:05

近20年十大世界大賽英雄 邦賈納、佛瑞茲最經典

2019-10-23 07:00

太空人、國民強投過招 奪冠關鍵是打線誰夠罩

2019-10-22 07:00

面子裡子皆輸實屬天意 洋基明年勢須大加整頓

2019-10-21 07:00

守備穩健、打擊具天賦 張育成挑戰明年二壘先發

2019-10-18 07:00

國民季後賽讓人不可思議 柯爾10月讓打者超沒力

2019-10-17 07:00

季後賽風向大轉變 先發投手重獲最佳男主角

2019-10-14 07:00

大聯盟MVP爭霸戰 楚奧特和葉力奇應獲獎

2019-09-27 07:00

走過洋基不堪歲月 葛雷異地重拾強投身手

2019-09-06 07:00

馬恰多、哈波找不到新東家窘境 恐再掀罷工危機

2019-02-14 07:00

有馬恰多、哈波又如何？大聯盟自由市場仍冷爆

2019-01-13 07:00
看更多

熱門文章

12強／張奕對決金廣鉉 輸贏奧運門票差很大

2019-11-12 00:14

12強／剖析中華輸球主因 連兩戰欠缺臨門一腳

2019-11-11 16:53

沒有厄文 塞爾蒂克竟然變得更好了！

2019-11-12 07:00

12強／台韓8搶3和諧畫面已遠 中華幾乎無退路

2019-11-12 08:15

NBA／海瓦德動刀休6周 綠衫軍退獨行俠收8連勝

2019-11-12 11:23

12強／張奕先發抗韓 中華隊也有車輪戰本錢

2019-11-12 09:51

12強／13打數掛蛋 蘇智傑安打荒已是12隊之最

2019-11-12 07:57

12強／一級賽事逾半輸3分內 中華恐將苦戰南韓

2019-11-12 00:23

12強／周東佑京神盜壘 日本險勝澳洲

2019-11-11 21:07

12強／南韓金宰煥三分致勝砲 美國13安只換一分

2019-11-11 21:35

UBA／挾MVP光環進入大學 林彥廷不急著表現

2019-11-11 18:17

NBA／鵜鶘不放AD才辭官 強森嘆未能簽雷納德

2019-11-11 17:05

NBA／柯瑞親口說要拚本季復出 手傷比原想複雜

2019-11-12 13:20

NBA／得知傷勢與KD相似 朗多復出臨時踩煞車

2019-11-12 13:00

攻防效率全面升級 湖人的贏球之道

2019-11-12 07:00

NBA／綠衫軍海瓦德紐約動刀 預計休兵6周

2019-11-12 10:43

12強／巨人不進擊 聖鬥士誠也連3戰開轟撐場

2019-11-12 07:00

MLB／艾瓦瑞茲全票通過 美聯新人王連兩年DH

2019-11-12 08:13

NBA／葛里芬復出無用 灰狼維金斯33分拔活塞

2019-11-12 11:58

NBA／撕破球衣又打壞看板 字母哥賽後表悔意

2019-11-12 14:40

12強／對墨西哥吞敗 江少慶未來比賽還想上

2019-11-12 00:29

NBA／雷納德首遇老東家 準大三元率快艇壓暴龍

2019-11-12 15:50

NBA／尼克緊急記者會惹議 傳有意開除總教練

2019-11-12 11:13

NBA／格林回歸首戰就被趕出場 勇士苦吞4連敗

2019-11-12 15:40

12強／墨西哥雙轟完封澳洲 複賽3勝暫居第一

2019-11-12 14:00

NBA／第四節飆分秀 哈登轟39分擒鵜鶘

2019-11-12 12:06

NBA／會送「柯黑」球鞋嗎？ 柯瑞妙回大咖名字

2019-11-12 10:13

NBA／暴龍咬傷湖人 教頭諾斯：每個人都跳出來

2019-11-12 00:37

NBA／勇士好消息 格林手傷回歸出戰爵士

2019-11-12 09:21

12強／中華隊6強首戰 辜仲諒專心當啦啦隊

2019-11-11 19:19

NBA／帕克球衣退休夜 馬刺不敵灰熊留遺憾

2019-11-12 13:06

UBA／最終戰「放槍」收尾 郭婞淳籃球生涯有陰影

2019-11-11 17:10

NBA／公鹿二當家米道頓腿傷 至少缺陣3周

2019-11-12 08:22

MLB／53轟奪國聯新人王 阿隆索明年要拚季後賽

2019-11-12 09:20

NBA／遭主帥冰板凳 波爾辛吉斯：我不怪他

2019-11-12 14:56

12強／中華戰墨西哥 謝長廷揮舞國旗吶喊

2019-11-11 16:33

UBA／不強求新人王 丁冠皓：球隊奪冠最重要

2019-11-11 19:15

ATP年終賽／結婚導致輸球？ 納達爾怒了

2019-11-12 13:39

海碩盃／蒂雅琴科高衩洋裝秀長腿 化身春天女神

2019-11-11 19:54

海碩盃／葛蘭喬安娜墨綠禮服驚豔 李亞軒小露性感

2019-11-11 19:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top