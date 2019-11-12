MLB／大谷復健順利 本月底進行投球練習
2019-11-12 15:10中央社 東京12日綜合外電報導
洛杉磯天使隊日籍球星大谷翔平，9月進行左膝手術後復健良好，球團表示，預料本月底就能站上投手丘開始投球練習，明年球季有機會再展投打「二刀流」。
日本放送協會（NHK）報導，大谷今年9月接受左膝手術，天使隊總經理艾普勒（Billy Eppler）表示，大谷復健順利，這個月底可望重新站上投手丘。
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大谷在本季中的9月中旬動手術去除部分左膝骨後，為了明年能再度展現投打「二刀流」持續進行復健。
艾普勒談到大谷復健狀況時說，相當順利，這個月底可望重新站上投手丘。
艾普勒也說明目前大谷的復健內容，包括使用能減少膝蓋負擔的特殊機器跑步，並進行最遠約40公尺的傳接球練習。
待大谷重新站上投手丘開始投球練習後，預計12月中旬時復健將暫時告一段落並進行休養，為備準2月中旬春訓，預計明年初再開始進行訓練。
日本報知體育報導，艾普勒說，由於大谷復健狀況相當順利，預料可依照原先期程於本月底進入牛棚開始投球練習。
他說，負責復健的工作人員向他報告，大谷狀況良好，令人高興。
如果一切順利，投球練習將持續約3到4週。大谷是從9月底開始復健。
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