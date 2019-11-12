MLB／53轟奪國聯新人王 阿隆索明年要拚季後賽

2019-11-12 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 陳宛晶 ／即時報導



破大聯盟紀錄的新人球季53轟，毫無意外為大都會「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）贏得國聯新人王，他共收下29張第一名選票，獲得壓倒性勝出，得獎的興奮心情讓他已迫不及待明年球季開打，「我已經等不及回去練球，明年球季拚進季後賽了。」

阿隆索憑藉春訓繳出3成52打擊率，加上隊上出現傷兵，獲得留在大聯盟展開新球季的機會，接下來就是一段用全壘打寫日記的驚奇之旅，阿隆索整季出賽161場，敲出53轟，打破由洋基賈吉（Aaron Judge）保持的新人球季52轟紀錄。

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國聯新人王今天開獎，阿隆索毫無意外勝出，他共拿到29張第一名和1張第二名選票，總分148分；另一張第一名選票則由勇士投手索洛卡（Mike Soroka）收下，總分82分，教士塔帝士（Fernando Tatis Jr.）以26分居第三。

「謝謝全美棒球作家協會的認可，我會心存感激且謙遜地收下這座獎。」MLB Network透過直播開獎，阿隆索在螢幕的另一頭得知獲獎後，一開口就先用髒話表達驚喜，自己都忍不住笑了，他說：「我不想只是證明自己是大聯盟球員，而是想證明自己是一個優秀的球員，我的努力和付出得到了回報。」

談到今年球季，阿隆索感謝球團給了機會，讓他從大聯盟邁開腳步，「今年球季是我在棒球場上曾經歷過最棒的一年，我要感謝大都會，讓我在春訓後留了下來，從第一天就相信我，給我機會在大聯盟證明自己，我已等不及明年春天回來練球，為2020年進入季後賽一拚了。」